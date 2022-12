L'Ajuntament de Palma compra el Lluís Sitjar per convertir els terrenys en zones verdes i equipaments esportius

La compra dels antics terrenys del Lluís Sitjar per part de l'Ajuntament de Palma anunciada el passat 19 de desembre esdevé el principi d'una solució a una problemàtica que ha durat més de vint anys i que ha patit tota mena d'episodis.

La voluntat de Cort ha estat sempre trobar una solució satisfactòria i tot que les negociacions han estat complexes, sobretot si tenim en compte que parlem d'un cas que durava més de 20, finalment i gràcies a la voluntat de totes les parts, allà on hi havia un problema ara es dibuixa un horitzó d'esperança per proporcionar més serveis i zones verdes als ciutadans i ciutadanes de Palma.

El preu total del 100% dels títols de propietat és de 12.992.439,91 euros, una xifra que equival a 19.508,16 euros per títol. En aquests moments els propietaris de Lluís Sitjar han dipositat 523 títols, que equival a un 78,5% de la propietat i, per tant, la inversió equivaldrà avui dia a 10.202.767,68 €.

El Lluís Sitjar és un espai de memòria col·lectiva per a moltes persones, un lloc de passió i il·lusions de la nostra ciutat, que no mereixia aquesta degradació i ara l'Ajuntament de Palma podrà concretar un projecte de serveis, zones verdes i infraestructures municipals al servei dels ciutadans de Palma en general i dels veïnats de la zona en particular.

Els veïnats dels barris de Son Cotoner, Es Fortí, Camp d'en Serralta i Son Dameto seran els grans beneficiats d'aquesta compra. De fet, són els veïnats d'aquests barris qui han reivindicat amb més insistència una solució per a aquests terrenys i ara amb la compra feta per l'Ajuntament de Palma aquesta reivindicació justa i històrica a la fi té la recompensa que es mereix.

Les actuacions que es projectaran s'ajustaran als criteris urbanístics i mediambientals que marca l'àrea de Model de Ciutat que encapçala la regidora Neus Truyol, i que volen fer de la ciutat de Palma un lloc millor per viure-hi. Palma s'està convertint en una ciutat amable amb la seva gent, que cuida per la qualitat de vida dels seus habitants i que té cura de desenvolupar projectes sostenibles que ajudin a lluitar contra el canvi climàtic.

L'adquisició dels terrenys de l'antic camp del RCD Mallorca servirà per continuar construint la falca verda, per augmentar la superfície d'arbres plantats i per construir equipaments esportius públics que estiguin al servei dels ciutadans de Palma. En definitiva, la compra del Lluís Sitjar servirà per millorar la vida dels palmesans i palmesanes i millorar l'oferta lúdica i d'espais en una de les zones de Palma que més ho necessita.