Opcions per a afrontar pagaments acumulats

Qualsevol de nosaltres pot veure's superat en algun moment de la seva vida per un cúmul de pagaments. Si tenim la mala sort que a les factures mensuals, hipoteques o lloguer, pagaments de serveis i la compra setmanal, se li uneix alguna despesa extra de bastant quantia com una reparació inesperada del cotxe o de la llar, o un impagament amb hisenda d'un import elevat, és molt possible que no puguem afrontar tots els nostres deutes en aquest moment.

Si desgraciadament et trobes en aquesta situació, una de les solucions que et podria servir i que algunes persones consideren com més ràpida i apropiada, és la de reunificar tots els teus deutes per a evitar desemborsaments massa grans de cop. La reunificació de deutes té alguns avantatges per a donar-te liquiditat i una mica de fluïdesa a la teva economia domèstica, però cal saber en quins casos et convindria i amb quina finalitat estan pensats aquest tipus de préstecs.

Com funcionen els préstecs per a unir els teus deutes

Tal i com el seu nom indica, aquest tipus de préstecs estan pensats per a afrontar els pagaments mensuals de tots els deutes que tinguis en l'actualitat. I en això es basa la seva diferència, ja que en lloc de rebre una gran quantitat de diners per a una finalitat i que nosaltres mateixos hàgim d'administrar-ho, es ficaran tots els deutes acumulats de tots els pagaments mensuals possibles que et quedessin per fer, dins de la quota que ens hagin assignat al préstec per a unir tots els nostres deutes. D'altra banda, el seu funcionament és com la resta de préstecs als quals podríem accedir.

Encara que sí que és cert que hi ha alguns cobraments com alguns préstecs associats a compres de vehicles o les típiques hipoteques d'habitatges, que no es poden incloure en aquesta mena de reunificació de deutes, per la qual cosa si és un d'aquests dos pagaments els que més et preocupen, hauràs de consultar primer amb l'entitat del préstec perquè et confirmin el teu cas concret.

Avantatges de reunificar tots els teus deutes

Evidentment, si volem passar d'una situació angoixant per culpa dels pagaments, a portar una vida més tranquil·la mentre anem afrontant-los a poc a poc, haurem d'estar segurs que l'opció de reunificar els deutes és la millor que podem triar.

Un dels seus avantatges principals és que, de cop, ens deslliurarem de l'angoixa de gairebé no conèixer tots els pagaments que tenim aquest mes, a afrontar el pagament d'un únic import, que podrem tenir molt més controlat en la nostra economia mensual. I a això se li afegeix que, a més de conèixer el pagament total que has de fer cada mes, segurament hauràs pogut baixar els interessos d'algunes de les lletres mensuals que tenies per liquidar, gràcies a aquesta solució.

En el costat dels desavantatges, bàsicament podríem esmentar les típiques que tenen l'accés a tots els préstecs. Principalment, que si no tens un historial favorable de pagaments al llarg de l'històric de crèdits que hagis tingut en la teva vida, pot ser que te'l posin una mica difícil. I que, en general, hauràs de comptar amb alguna cosa que t'avali, en cas de no poder afrontar-los novament, ja sigui una tercera persona o potser algun bé o immoble, per la qual cosa hauràs de demanar que et deixin tot ben clar i estudiar-ho detingudament per a saber quines són les condicions del préstec.

Partint de la base que hagis decidit que aquesta és la millor opció per a afrontar els pagaments que ara et preocupen, podràs utilitzar un comparador de préstecs onlineper a acabar de decidir-te i mirar les millors opcions. Després, en cas que el teu préstec personal per a la reunificació de deutes hagi estat aprovat, podràs gaudir de tots aquests avantatges que t'hem esmentat.