L'Ajuntament llança una campanya per a fomentar l'ús cívic dels patinets elèctrics a Palma

L'Ajuntament de Palma, a través de l'àrea de Seguretat Ciutadana, ha llançat una campanya de conscienciació per a promoure el comportament cívic entre els usuaris del patinet elèctric a Palma.

Així, durant aquestes setmanes s'estan difonent missatges per a donar a conèixer les normes de circulació dels patinets, denominats també vehicles de mobilitat personal (vmp) tant a través de xarxes socials i mitjans de comunicació digitals i impresos.

Així mateix, s'han elaborat 150.000 fulletons per a repartir a la ciutadania en punts com les Oficines d'Atenció Ciutadana o a peu de carrer.

La Policia Local ha realitzat a més campanyes específiques de manera constant per a recordar la normativa vigent per a aquesta nova modalitat de transport. En aquest sentit, a la darrera campanya s’aixecaren més de 500 denúncies en un mes.

Des de l'àrea de Seguretat Ciutadana recorden la importància de realitzar un bon ús del patinet per a harmonitzar i normalitzar els desplaçaments amb aquests vehicles en una ciutat en la qual han de conviure amb els vianants i amb altres tipus de vehicles.

Normativa vigent

Des de la Policia Local es recorda que els patinets han de portar les llums enceses en tot moment, no poden viatjar dues persones en un mateix vehicle, no poden circular per les voreres ni pels eixos per a vianants, per a utilitzar-los cal tenir més de 15 anys i únicament poden circular pel carril bici o per vies de velocitat limitada a 30 quilòmetres/hora o inferior. A més, els conductors d'un patinet o vmp no poden utilitzar auriculars ni el telèfon mòbil i estan obligats a portar elements reflectors com una armilla.