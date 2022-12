El tanc de tempestes ja ha evitat abocaments contaminants a les aigües de la badia de Palma

El tanc de tempestes i el col·lector interceptor, construïts per EMAYA i finançats per la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears a través del cànon de sanejament, van entrar en funcionament a finals del mes de novembre.

Així, durant els últims episodis, ja van recollir aigües residuals i pluvials evitant el seu abocament a la mar. El passat 28 de novembre el col·lector va recollir 26.676 metres cúbics d'aigües mixtes (l'equivalent a 8 piscines olímpiques), que es van emmagatzemar en el tanc per a ser tractades posteriorment en la depuradora. S'evità així l'abocament a la mar d'aquestes aigües i de la contaminació que arrosseguen les pluges, que queda retinguda i decantada en el fons del tanc. El funcionament d'aquestes infraestructures redueix, per tant, la contaminació de les aigües de la badia de Palma i evita el 90% dels tancaments de les platges de Can Pere Antoni i Ciutat Jardí.

L'entrada en servei s'ha produït després de tres anys d'obres. El mes d'octubre es van realitzar les primeres proves i durant els primers mesos de funcionament s'està duent a terme un seguiment per a realitzar els ajustos necessaris en els mecanismes d'aquesta infraestructura.

El projecte conjunt, que ha suposat una inversió de 27 milions d'euros, està format pel col·lector interceptor, el dipòsit de laminació i una estació d'impulsió. El col·lector, una gran canonada de 2 metres de diàmetre, recorre tres quilòmetres des de l'avinguda de Gabriel Alomar i el tanc. Està connectat amb altres conduccions secundàries i recull les aigües residuals i pluvials d'aquesta zona del llevant de Palma.

El tanc de tempestes té una capacitat de 50.000 metres cúbics. Les seves dimensions són 101,5 x 80,5 metres i 7,4 metres d'altitud, aproximadament 4 excavats i 3 sobre el terreny. En aquest tanc es recull l'aigua en episodis de pluges per a posteriorment anar-la derivant cap a la depuradora per al seu tractament.

Aquestes infraestructures es complementaran amb la nova depuradora, que es construirà en terrenys adjacents. L'increment de la capacitat de tractament de la nova EDAR acabarà definitivament amb els problemes de sanejament de Palma.