Preparar les oposicions a Barcelona, per on començar?

En els últims dies s'ha fet públic la nova oferta d'ocupació pública per part de l'Estat, una oferta històrica que cobrirà les baixes que s'estan produint, sobretot per jubilació del cos de funcionaris de l'Estat. Precisament gràcies a aquesta gran demanda, és interessant plantejar-se estudiar unes oposicions i aconseguir un lloc de treball fix per a tota la vida, a més d'altres múltiples avantatges.

Quan una persona es planteja estudiar oposicions, ha de tenir present que haurà de dedicar molts esforços i gran part del seu temps a aquest menester, perquè el sacrifici ofereixi bons resultats.

A més del temps i l'esforç, la voluntat i la persistència també són fonamentals, ja que l'opositor pot, en molts moments ensorrar-se, atabalar-se o perdre el ritme. Per tot això, l'ideal en el cas de plantejar-se estudiar oposicions, siguin del tipus que siguin, és buscar una bona acadèmia d'oposicions a Barcelona que aporti assessorament, organització, temaris actualitzats i formació específica amb professionals dedicats a obtenir els millors resultats en els exàmens.

Una de les millors opcions és l'acadèmia d'oposicions a Barcelona Practicbcn.com que permet al seu alumnat formar-se a través de les modalitats en línia o presencial i que, a més, està acreditada per la Generalitat de Catalunya com un centre col·laborador que pot atorgar el certificat oficial ACTIC. Aquest tipus de certificació permet obtenir més punts extra en les valoracions de mèrits dels opositors.

Què ofereix una acadèmia d'oposicions a Barcelona

L'acadèmia d'oposicions a Barcelona Practicbcn.com ofereix una sèrie d'avantatges a l'estudiant d'oposicions molt interessants, ja que aporta el temari i la preparació per a desenes d'ofertes públiques d'ocupació. Cal tenir present que només en aquest any 2022 s'han ofert més de 30.000 nous llocs fixos proposats per l'Estat, així com més de 1.400 places ofertes per la Generalitat de Catalunya, i, en l'àmbit local, gairebé 600 places anunciades per l'Ajuntament de Barcelona.

Entre els temaris que es poden obtenir en aquesta acadèmia d'oposicions a Barcelona, destaquen les ofertes anuals de l'Ajuntament de Barcelona, en les seves modalitats d'Auxiliar Administratiu, Treballador Social, Bombers, Administratius i Guàrdia Urbana.

Igualment, aporten el temari per a les oposicions establertes per la Generalitat de Catalunya, com és el cas de places com a Administratiu, Mossos d'esquadra, Cos Superior de l'Administració catalana, Agent Rural, Institut català de la Salut, Mestres d'Infantil i Primària o personal ICS entre altres.

Preparar oposicions estatals

Per descomptat, no sols s'ofereix preparació per a oposicions de l'àmbit català, sinó que també ofereixen temari i preparació per a les oposicions estatals, com és el cas de Correus, Oposicions a Justícia, o Auxiliar Administratiu, així com Tècnics al Cos d'Hisenda, Ajudant d'Institucions Penitenciàries, Policia Nacional, Guàrdia Civil, o Tècnics d'Arxius, Biblioteques i Museus, entre altres.

A aquestes places enumerades cal sumar-los que encara no s'han convocat les últimes ofertes públiques d'ús dels exercicis dels anys 2019, 2020 i 2021. Això sumaria diversos milers de places més.

D'altra banda, a més d'oposicions en Practicbcn.com també ofereixen cursos de formació per a treballar en el sector turístic, tan en voga a la ciutat, com, per exemple, Recepcionista, auxiliar de Cuina, Auxiliar de Manteniment, Cambrera/o d'habitacions, Cambrer de Sala, Governant, etc.

On es poden trobar els temaris

Una vegada que s'ha decidit estudiar per a una oposició és molt important conèixer els temaris de les diferents opcions i per a això és interessant buscar en el millor fòrum d'opositors, ja que així es podrà obtenir informació real de persones que es dediquen a opositar. En aquest sentit, la web oposicionesfaciles.es és molt interessant per la gran quantitat de temaris que es poden aconseguir i el fòrum de debat que inclou.

Gràcies a aquest lloc web els opositors poden establir fils de comunicació on intercanviar informacions, dubtes, opinions, etc. en temps real. Aquest fòrum ajuda a analitzar, discutir, aportar idees i tractar temes que els opositors desitgen compartir amb altres companys.

En suma, aquesta web té com a objectiu guiar a l'opositor per l'extens món de les diferents oposicions que hi ha a Espanya perquè amb esforç i tenacitat aconsegueixin el seu objectiu de treballar com a funcionaris públics.

El fòrum està obert per a alumnat d'oposicions de Cossos de Seguretat de l'Estat, Justícia i Administració, Hisenda, Salut, Educació en tots els seus nivells, etc.

Modalitats d'estudi

Moltes vegades el fet de no viure en la capital pot suposar un fre a preparar aquest tipus d'exàmens per ser una despesa extra. Però gràcies a les noves tecnologies ja no és necessari acudir a l'acadèmia d'oposicions a Barcelona de manera presencial. Una bona acadèmia, com és el cas de Practicbcn.com recolza a l'estudiant també des de casa, de manera que no calgui acudir cada dia o cada setmana a classes presencials. Això és, a la llarga, un estalvi de temps i diners considerables, per la qual cosa sens dubte és una excel·lent opció per als qui no viuen a la Ciutat Comtal o no tenen temps per a trasllats i prefereixen anar al seu propi ritme d'estudi.

Triar l'opció d'estudi i preparació en línia és igual d'interessant que la modalitat presencial, ja que gràcies al salt qualitatiu que s'ha sofert amb l'ús de les noves tecnologies, la metodologia a penes canvia i l'atenció a l'alumnat es pot realitzar en temps real.

En suma, si s'està pensant a preparar amb èxit unes oposicions, ja sigui a l'Administració de l'Estat o les convocades per la Generalitat o l'Ajuntament de Barcelona, l'ideal és informar-se en l'Acadèmia d'oposicions Practic, ja que es tracta d'un centre de formació d'alt rendiment on es poden trobar els millors professors i preparadors i que segueix una metodologia enfocada en l'alumne, individualitzant el tracte i els temps en funció de les necessitats de cadascun dels seus alumnes.