Advocats a Palma

Són molts els estrangers que trien les Illes Balears com a destinació turística. Si bé és cert, en els últims anys, també aquesta regió s'ha convertit en el punt ideal per a viure i fins i tot per a realitzar inversions. Per a dur a terme totes aquestes gestions, és essencial comptar amb advocats experts en aquestes matèries i, en aquest sentit, sens dubte, Castell és un dels millors bufets que es poden triar.

Com s'ha esmentat, les Illes Balears són una regió que rep de manera diària a un gran nombre d'estrangers, molts d'ells, com a lloc de vacances, i altres, fins i tot, ho prenen com a punt perfecte de la geografia per a poder viure allí. La veritat és que, en el cas de triar les illes com a destí per a l'habitatge, cal dur a terme nombroses gestions, perquè no hi hagi cap problema. En aquest sentit, Castell Advocats és un dels millors bufets que es poden triar, sabent que compten amb molts anys d'experiència en el sector i que ofereixen nombrosos serveis als usuaris.

En l'actualitat, Castell compta amb un equip d'advocats perfectament qualificats per a dur a terme qualsevol cas, des de la representació dels clients, en el cas que fos necessari, fins a assessorament legal, entre altres coses. A causa del seu ampli catàleg de serveis, són considerats com els millors advocats Palma, especialment en el terreny del Dret penal.

Com bé és sabut, aquesta branca del dret és la que s'encarrega de dur a terme totes les normes jurídiques sobre la base d'unes certes conductes relacionades amb infraccions i que, generalment, comporten sancions més o menys greus. En aquest sentit, els advocats penalistes s'encarreguen de casos com els de violència de gènere, delictes informàtics, tràfic de drogues, blanqueig de capitals, agressions, amenaces, delictes urbanístics, impagaments, robatoris, prevaricació, estafes, homicidis o extradicions, entre moltes altres coses més.

Assessorament complet

A part de tot l'esmentat, cal destacar del bufet Castell, que ofereix un assessorament legal molt complet, especialment dirigit a clients internacionals. En aquest sentit, l'assessorament es dirigeix a molts vessants, des de temes d'habitatge, a negocis o fins i tot assumptes privats. Precisament per aquest motiu, en la seva cartera de clients hi ha de tota mena, tant particulars com entitats o corporacions, ajudant-los al fet que duguin a terme totes les gestions que necessitin, sobre la base de la legislació espanyola establerta per a cada cas.

Serveis personalitzats i bilingües

El catàleg de serveis que ofereixen a Castell és molt ampli, de manera que s'encarreguen de gestionar i preparar tots els documents que es necessiten per a dur a terme tot tipus de projectes, sobretot, els que tenen a veure amb les inversions. En aquest cas, destaquen tots els relacionats amb les recomanacions, aclariments, transaccions o fins i tot assistència personal en aquest terreny.

Els serveis estan fets a mida, en funció de les necessitats de cada client, i sobretot, estan dirigits als interessos d'aquests. S'assigna un professional especialitzat per a cada cas, que estarà disponible sempre. A tot això cal sumar que aquests serveis no sols s'ofereixen en castellà, sinó també en anglès.

Castell i Best Lawyers

Castell és un dels bufets d'advocats més prestigiosos de les Balears i ofereixen els seus serveis en totes les illes, tant per a Mallorca, com per a Menorca, Eivissa i Formentera.

A causa dels seus anys d'experiència i a totes les seves prestacions, en l'actualitat, Castell està inclòs en Best Lawyers, o cosa que és el mateix, la guia especialitzada en el sector jurídic que recull als millors bufets i advocats de tot el planeta. Aquest reconeixement fa que Castell Advocats s'hagi convertit en els últims temps en tot un referent dins d'aquest sector, sabent que entrar en aquesta guia significa, que sempre ofereixen un servei de qualitat, amb un gran percentatge d'èxit en tots els casos que assumeixen. Sens dubte, una veritable garantia.