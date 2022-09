Corrector de textos: imprescindible per lliurar un treball final de qualitat

Quan fem un treball de redacció important, com una tesi de grau, un llibre o un informe, és de vital importància que el mateix sigui revisat i corregit per un professional, perquè sempre hi haurà elements ortogràfics i de sintaxi que se'ns poden escapar i que, sens dubte, poden afectar la qualitat del producte final.

En aquest sentit, pot resultar un gran valor agregat comptar amb opcions professionals com un corrector català, un servei de correcció per a tota mena de textos, amb professionals que tenen la capacitat de millorar qualsevol text mitjançant la correcció ortotipogràfica i d'estil.

Importància del corrector de textos

Quan redactem un text, independentment de l'estil, és molt possible que el redactor no sigui capaç de detectar fallades que, sense cap dubte, poden afectar de manera significativa a la qualitat del text final. Això ocorre, fins i tot, quan el redactor revisa novament tot el text, i això es deu principalment al fet que el que ha escrit ho té gravat en la seva ment, per la qual cosa de manera inconscient li impedeix detectar fallades, especialment, quan aquests són particularment petits o subtils.

Aquest tipus d'errors, a més, difícilment poden ser solucionats per un corrector automàtic. De fet, en moltes ocasions, aquest tipus d'eines solen ser més perjudicials que pràctiques. És per això que el servei de correctors i editors de text professionals continua tan vigent, i és indispensable perquè qualsevol classe de text tingui un acabat veritablement professional quant a estil i ortografia es refereix, sense cap mena d'error que pugui ser detectat per qualsevol lector.

Addicionalment, una altra de les raons més poderoses per les quals resulta summament recomanable la contractació d'un corrector professional, és perquè a més d'arreglar els errors que trobi al llarg de tot l'escrit, també pot reforçar el que l'autor desitja transmetre. En moltes ocasions, de fet, són els mateixos autors els que desitgen que el text sigui més didàctic o potser més senzill d'entendre, i sobre la base d'això, el corrector podria fer ús d'un llenguatge o lèxic molt més senzill.

El treball dels correctors i editors professionals va, fins i tot, una mica més enllà dels punts ressaltats anteriorment, i és que també faran una revisió exhaustiva per a determinar quins són els llocs en els quals s'ha de fer ús de negretes o cursives. L'ús adequat dels recursos tipogràfics és de vital importància per a ressaltar les idees més importants que desitja transmetre l'autor.

Principals funcions d'un corrector ortogràfic i d'estil

El treball del corrector ortogràfic és summament minuciós, i en moltes ocasions, un text ha de ser corregit diverses vegades i per diferents professionals, per a solucionar qualsevol tipus de fallada o error. Sense cap dubte, la importància d'aquests professionals és fonamental per a lliurar un treball final polit, quant a ortografia, gramàtica i estil es refereix.

A continuació compartim quines són algunes de les principals funcions d'un corrector ortogràfic i d'estil:

- Detectar i esmenar errors de lèxic.

- Eliminar qualsevol tipus d'ambigüitat involuntària del text.

- Completar frases inacabades o esmenar el que es coneix com a llacunes dins de les oracions, mitjançant l'inserit de paraules específiques, o bé, suprimint unes altres.

- Reformular oracions que semblin confuses i canviar-les per oracions ben estructurades amb un llenguatge clar.

- Millorar la puntuació amb l'objectiu d'aconseguir una precisió discursiva molt major.

Cal assegurar que cada terme aplicat compleix, de manera correcta, amb la funció gramatical de cada frase.

- Millorar la precisió del discurs.

- Millorar tot el relacionat amb les concordances del text.

- Eliminar les redundàncies, repeticions i cacofonies.

- Estructurar de manera correcta les oracions a través de l'ús adequat dels signes de puntuació.

La correcció de textos és imprescindible per a presentar un treball que compleixi amb els més alts estàndards de qualitat i que, per molt bé que hagi estat redactat, és pràcticament impossible que el redactor pugui adonar-se de petites fallades i errors al llarg del text, fallades que a més, tampoc són fàcilment detectables pels correctors automàtics. D'aquí ve que la contractació d'aquests professionals sigui imprescindible per a lliurar un treball final impecable quant a estil, gramàtica i ortografia es refereix.