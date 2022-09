La caiguda del cabell és una realitat que molts poden evitar

La caiguda de cabell és un problema que afecta molts, però a la tardor es torna més comú i la raó d'això la devem al canvi d'estació i les condicions climàtiques que venen amb aquest. Encara que això no és l'única cosa que influeix.

És a dir, la caiguda tardorenca del cabell és un fet innegable que generalment està condicionat pels canvis típics de les estacions, però a vegades també influeix el component genètic o altres aspectes personals, que afecten de manera específica a cada individu, fent el problema més o menys intens, segons el cas.

Sigui com fos la raó, el nostre objectiu principal és trobar una solució per a aconseguir tenir el cabell que desitgem i sentir-nos segurs i amb l'autoestima enlaire. Avui t'explicarem com aconseguir-ho amb èxit.

El canvi d'estació

Una de les preguntes que ens fem amb freqüència durant els mesos freds és per què ens cau tant el pèl a la tardor? Si deixem a un costat els factors hormonals o genètics, en general, els canvis que sofrim durant l'inici de la nova estació, específicament a la tardor, alteren la producció de melatonina. Aquesta hormona és la principal reguladora del cicle llum-foscor, la qual cosa resulta ser una de les principals causes de la caiguda del cabell.

Aquest tipus de pèrdua de cabell afecta a tots dos sexes i és un fet fisiològic influenciat pel canvi d'hores de llum i de temperatures. Alguna cosa que s'accentua a causa de l'estrès que solen presentar algunes persones a causa del nou clima.

La caiguda intensa del cabell a la tardor és una cosa natural que es recupera en pocs mesos. No és un signe que estem sofrint alopècia. No és cert que el pèl els caigui més a les dones que als homes, en realitat és la longitud del cabell el que fa que sembli que ha caigut més quantitat.

Com remeiar-ho

Si la caiguda del cabell és clarament una conseqüència de l'estrès i del canvi d'estació a la tardor, es pot recórrer als complements alimentosos disponibles en les farmàcies, que aporten tots els nutrients que el cabell necessita per a mantenir-se sa. Una altra excel·lent opció són les butllofes anticaiguda.

Entre els complements alimentosos, trobaràs que els millors tenen un alt contingut en biotina, zinc i vitamina C, eficaces per a afavorir el creixement del cabell i les ungles, així com els que aporten aminoàcids, vitamines i minerals útils per al cabell, com el ferro i el seleni.

Quant a les butllofes capil·lars, nosaltres recomanem les que contenen molècules bioactives, les quals estimulen la producció de col·lagen, elastina i glicosaminoglicans, responsables del creixement sa del cabell. Aquesta és una elecció que té molta demanda en les persones que prefereixen productes d'origen vegetal, en lloc de les usuals butllofes elaborades amb placenta.

Alguns productes d'aquest tipus també contenen fitoestrògens, ingredients naturals que imiten l'acció dels estrògens, que són eficaços si la caiguda del cabell es deu al període premenopàusic.

Caiguda del cabell en els homes

La caiguda de pèl home és una afecció bastant comuna. Aquest problema sol estar relacionat, en la majoria dels casos, amb una predisposició genètica, sent l'estrès un dels principals agreujants.

Això causa severs problemes d'autoestima que influeixen negativament en l'autoconfiança de l'individu. Ara bé, existeixen maneres de tractar aquesta alopècia, i el més recomanable és començar a penes notis els primers signes d'alopècia.

Usualment, el primer senyal és un afebliment del cabell en la zona de les temples, tornant-se fi i escàs. Amb el pas del temps, notaràs que la quantitat de cabell que perds diàriament augmenta considerablement, sense importar l'estació. L'ideal és iniciar un tractament abans d'arribar a aquesta etapa.

Les butllofes capil·lars són un tractament molt efectiu que pots i has d'aplicar diàriament, enfortint el cabell des de l'arrel, evitant que el fol·licle pilós mori irremeiablement.

En la farmàcia trobaràs també una varietat de xampús i locions, així com suplements vitamínics que li donaran més energia i vitalitat al teu cabell, amb els nutrients adequats, fent-ho més fort des de l'arrel.