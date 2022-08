Bosses de Pell: 5 consells per a triar

No és un secret que el primer que se'ns ve a la ment a l'hora de voler adquirir una bossa és la capacitat, el còmode, el tipus i el bonic, i aquestes són principals característiques que s'han de tenir en compte, però també existeixen uns altres que s'han de tenir al cap a l'hora de comprar-los.

Tots els éssers humans no som iguals, tenim pesos diferents, altura, siluetes i clarament el gènere. Els homes en general busquen bosses de pell més neutres, senzills i unicolor, però les dones, pensen més en els colors, textura, en la bellesa i molts més factors.

Les bosses són part de l'estil molt personal que acaba revelant l'estil de cada persona. Cridaner, acolorit, neutre, grans, petits, llargs, curts, formal o casual, existeixen diferents formes de bosses que poden anar amb la personalitat de les persones, com les bosses de pell Piquadro que et podrien arribar a agradar.

Consells per a tenir en compte a l'hora de triar bosses

L'ocasió i el teu cos és en el primer que s'ha de pensar a l'hora de triar bosses de pell sigui per a home o dona, per la qual cosa és de summa importància que coneguis el teu tipus de cos i perquè ho necessites i si desitges destacar o cridar l'atenció.

Les Bosses Petites o bandolers amb tires curtes són ideals per a les persones que són amples de malucs i fines de pit, mostraran una imatge bonica i directament l'atenció serà centrada en la part superior.

Les bosses grans amb corretges llargues són ideals per a aquestes persones que són grans de pit i estretes la resta del cos, amb aquests tipus de bosses, carteres i bandoleres estaran més segurs, ja que la vista sempre estarà concentrada en l'accessori.

Bosses per a persones altes o petites, si són altes, però primes s'aconsella que adquireixin bosses grans, espais aquests tipus donaran el toc que manca al teu cos. Menteixis que per a persones petites sín ideals les bosses petites de corretja curta et donarà major alçada.

D'altra banda, la personalitat, l'època, el motiu són factors per a persones que desitgen comprar bosses, com uns altres, només li agrada el que veuen i ho compren, per això és important tenir en compte:

L'època de l'any és una de les coses que s'ha de tenir en compte també a l'hora de comprar. En temps d'estiu, són ideals les bosses lleugeres, acolorits, alegres, però a l'hivern, és tot el contrari, colors neutres, grisos, una mica més gruixuts i grans.

Bosses per a dies comuns i estil de vida, haurien de ser còmodes, funcionals, amb molts compartiments, que poden ser usats per a sortir de compres, fer esport, per a un dia en família.

Recomanacions generals per triar la teva bossa

Existeixen molts interrogants a l'hora de comprar una bossa, cartera o bandoler de pell, a causa de l'armari de les persones majorment és on porta un problema, però creiem que l'ideal és tenir un o dos per a cada ocasió així no tindran inconvenients a l'hora d'alguna sortida al carrer, treball, al parc o una altra ocasió.

- Les tendències són importants a l'hora de triar, fixa't abans de comprar.

- La qualitat és el principal davant qualsevol altra cosa, és important gastar una mica més en bosses que et duraran una eternitat.

- Bosses petites per a la nit i grans per al dia.

- Si tens outfit molt cridaner, no compris bosses o carteres del mateix tipus, que siguin una mica neutres per a un equilibri.

En diferents botigues comptes amb una varietat de bosses, carteres, bandolers per a dames, cavallers i unisex que et deixaran bojos, són ideals per a cada ocasió que necessitis, i sobretot són qualitat i bon preu.