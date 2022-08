Com superar unes oposicions: les facilitats d'una acadèmia

Alguns llocs de treball, concretament els de funcionari, requereixen superar unes oposicions per a accedir a la llista de selecció de personal. En aquesta llista, es van seleccionant els aspirants que han superat la prova per ordre numèric de les seves notes, i altres possibles aspectes positius que sumen punts al barem final.

Els temaris necessaris per a preparar el contingut de les oposicions són amplis i molt concrets, encara que no existeixen llibres que reuneixin el total del contingut. Per això és important posar-se a les mans d'especialistes, com potser és el cas d'una acadèmia d'oposicions a Barcelona.

Vegem a continuació quins són els avantatges i característiques de preparar unes oposicions en aquesta mena d'acadèmies, entenent, en primer lloc, com són aquestes proves.

Característiques i requisits de les proves d'oposicions

La convocatòria de 2022 estableix els següents requisits.

- En primer lloc, es planteja una edat mínima per a presentar-se a les oposicions, la qual està relacionada amb el lloc de treball al qual s'opositi. Generalment, n'hi ha prou amb els 18 anys.

- Es requereix disposar d'un nivell concret d'estudis, normalment l'Educació Secundària Obligatòria o equivalent. Segons l'III Conveni Col·lectiu, també es podrà avaluar com a possibilitat, a l'opositor que compti amb coneixement i experiència en la seva professió per a exercir labors del Grup IV Personal Operatiu.

- No es pot comptar amb la suspensió ni acomiadament disciplinari en la branca laboral a la qual es presenta l'opositor.

- En cas que es requereixin permisos de circulació, com per al lloc de Repartiment 1 de Correus, amb servei motoritzat, s'ha d'estar en possessió del títol abans de la realització de la prova.

Quant als exàmens, depenent de l'àrea d'oposició, les proves són diferents. La més habitual són els exàmens tipus test, que en cap cas restarà punts en les respostes errònies. En el cas d'oposicions a Forces i Cossos de l'Estat, a més, compten amb proves físiques. En l'àmbit administratiu, també hi ha proves pràctiques, com pot ser informàtica. Altres proves són els exàmens de desenvolupament, on cal elaborar una resposta extensa a una o diverses qüestions, una entrevista personal per a avaluar el perfil psicològic de l'opositor, exàmens psicotècnics, idiomes i reconeixement mèdic, podent exigir-se diverses d'aquestes proves per a alguns llocs.

Per què preparar les oposicions en una acadèmia

En primer lloc, els centres de preparació d'oposicions són centres especialitzats en la formació de l'alumnat per a aquestes proves, per la qual cosa compten amb professionals que tenen coneixements precisos i exhaustius per a les seves classes. Més enllà d'oferir algunes classes grupals, els professors ofereixen als alumnes atenció personalitzada, la qual cosa precisa d'una metodologia individual que s'adapta a les necessitats, capacitats i característiques de cada alumne, perquè així la preparació de les oposicions sigui el més fàcil possible dins de la dificultat que aquestes suposen.

Quant al temari, els professors ofereixen els materials necessaris per a la creació de continguts personals, així com la posterior observació i correcció d'aquests materials.

Característiques de les oposicions

Les oposicions tenen trets territorials, és a dir, existeixen oposicions estatals i locals, la qual cosa determinarà aquelles places a les quals pot optar l'opositor després d'aprovar l'oposició.

D'altra banda, les oposicions també es divideixen en els camps de coneixement i lloc laboral a ocupar. Les més habituals són les oposicions a Correus, a càrrecs administratius i jurídics, a Hisenda, a Biblioteques i Museus, com a ajudant d'institucions penitenciàries i per a serveis de seguretat de l'Estat, com a Guàrdia Civil, Policia Nacional i Mossos d'Esquadra, en el cas de Catalunya.

Aquests són els aspectes generals i més importants a tenir en compte en el cas de la preparació d'unes oposicions, així com els serveis que pot oferir una acadèmia. Tracta de superar aquestes proves amb l'ajuda d'un professional que faciliti aquest procés per a superar les oposicions.