Consells per sol·licitar un préstec personal

Els préstecs personals són instruments financers que s'atorguen a persones naturals, els qui reben un import de diners que han de retornar posteriorment, juntament amb els interessos i altres càrrecs, en una o diverses quotes.

L'objectiu dels préstecs personals és cobrir despeses que no es poden costejar amb els ingressos regulars.

Els avanços tecnològics han revolucionat els préstecs personals en els últims anys, ja que ara no són exclusius dels bancs. En l'actualitat, hi ha entitats financeres que atorguen préstecs personals en línia, amb molts avantatges per als clients.

Què és un préstec personal en línia?

Un préstec personal en línia és aquell que se sol·licita a través d'una pàgina web, de manera còmoda, segura i sense dirigir-se a cap oficina física.

En aquestes pàgines web s'ofereix tota la informació pertinent sobre el préstec personal, per exemple, les opcions d'imports, les condicions i el procediment per a sol·licitar-lo. Els clients compten amb un simulador de crèdit on poden veure les diferents combinacions d'imports, quotes i terminis, de manera de poder triar el que més convingui.

Consells per a treure el profit més gran d'un préstec personal

És convenient fer una anàlisi de les finances personals, determinant la capacitat de pagament i les necessitats de finançament. Això té com a objectiu decidir quina és la quantitat màxima que es pot destinar a les quotes.

Els diners del préstec s'ha de destinar a alguna despesa imprevista, per exemple, la reparació del cotxe, una mudança, despeses mèdiques, etcètera. No és convenient sol·licitar un préstec per a pagar capritxos o despeses obertures.

Un altre motiu molt adequat per a sol·licitar un préstec personal és fer una inversió. Per exemple, comprar mercaderia per a vendre, ampliar el teu negoci, prestar un servei, etcètera.

Triar una plataforma en línia que ofereixi préstecs personals és una excel·lent idea, ja que solen ser molt ràpids d'aprovar i no es necessiten massa tràmits.

S'aconsella utilitzar el simulador inclòs en la pàgina per a saber quines són les opcions amb les quals es compta. A major termini, les quotes són menors.

És recomanable que es triï un termini el més curt possible perquè es paguen menys interessos i s'acaba el compromís abans, però tot dependrà de la capacitat de pagament que es tingui.

Algunes institucions ofereixen la possibilitat de canviar les condicions del préstec, si és el cas i el necessites, és convenient usar aquesta opció. Canviar les condicions del préstec pot fer que es pagui amb major comoditat i que no s'inclogui en impagament.

Si la plataforma ofereix la possibilitat de fer un pagament anticipat i després de sol·licitat el préstec es pot pagar tot l'import, és millor fer-lo. D'aquesta manera es queda en llibertat de prendre un altre préstec o destinar els diners a altres necessitats.

Quins són els avantatges d'un préstec personal en línia?

Els préstecs personals que se sol·liciten de manera en línia tenen molts avantatges, per això moltes persones decideixen sol·licitar-los en lloc de fer-ho en un banc. Alguns dels avantatges són les següents:

Pots fer servir els diners per al que vulguis. Les plataformes en línia no pregunten per a què vols els diners, ni demanen cap aval que garanteixi el destí dels fons.

El procediment és molt ràpid, des del moment en què es comença la sol·licitud i l'aprovació poden passar a penes uns minuts. Això permet comptar amb aquests préstecs per a solucionar urgències financeres.

Tota la sol·licitud es realitza de manera en línia, no cal presentar documents impresos, ni acudir a cap oficina.

Els pagaments mensuals i el nombre de quotes són molt flexibles, així que es poden triar les opcions que convinguin segons la situació.

Els imports atorgats poden ser de fins a 10 mil euros, la qual cosa és molt útil per a despeses importants, però també es poden sol·licitar préstecs per imports petits, des de 500 euros.

Els préstecs personals són una opció molt beneficiosa per a aconseguir finançament de manera molt fàcil i còmoda.