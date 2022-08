El catàleg d’establiments emblemàtics de 2022 de PalmaActiva queda conformat per 105 establiments

El Catàleg d’Establiments Emblemàtics de PalmaActiva d’aquest any ha quedat conformat per 105 establiments –front als 99 de l’any passat, hi ha hagut 7 altes, 1 traspàs I 1 baixa–.

Els establiments que s’han incorporat són el taller de fusta José Bauzà, la droguería Olmos, la botiga de materials elèctrics Eléctrica Iberoamericana, Maura Café & Bar, la botiga d’il·luminació Eléctrica Española, la floristeria Petúnia, Calçats Melchor i Curtits Balears.

El catàleg d’establiments emblemàtics de l’Ajuntament de Palma és una inciativa que va nèixer l’any 2018 –amb 65 establiments– per intentar que Palma mantingui el seu comerç tradicional. Des de PalmaActiva es considera que el teixit comercial tradicional dona un caràcter únic, facilita la cohesió social, genera ocupació i riquesa local durant tot l’any i aporta diversitat.

Des de PalmaActiva i l’Ajuntament de Palma es vol continuar donant tot el suport possible a aquests establiments: aquest any s’han mantigut unes subvencions específiques amb un pressupost de 100.000 euros.

Hi ha dos requisits per formar part del catàleg d’establiments emblemàtics de l’Ajuntament de Palma: l’antiguitat –establiments que es varen obrir abans de l’any 1940 o de més de 75 anys i que mantinguin la seva activitat a data d’avui– o mantenir una activitat singular. Es considera 'activitat singular' aquella que es distingeix pels coneixements que implica i que són o han estat expressió rellevant de la cultura tradicional balear en els aspectes materials, econòmics i socials. Es poden considerar establiments singulars tots aquells que constitueixen manifestacions del passat comercial de les Illes Balears, i que són susceptibles de ser estudiades mitjançant la metodologia pròpia de la història de l’art, la història econòmica o la història de la ciència i de la tècnica.

A més, són elements qualitatius per formar part del catàleg, no haver mudat de lloc des de la seva obertura; que es mantingui la mateixa branca familiar o parentiu, relleu generacional des de la seva obertura; i contenir elements patrimonials protegits inclosos al Catàleg del Pla General d’Ordenació Urbana de Palma (PGOU) o declarats bé d’interès cultual o bé catalogat.

Des de l’any passat els establiments emblemàtics de Palma tenen pàgina web pròpia, que es pot veure a https://web.palmaactiva.com/emblematics-palma/