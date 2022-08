Què és wizink i les targetes revolving que ofereix

A mesura que l'evolució tecnològica es va anar produint, a poc a poc, varen sorgir una major quantitat d'entitats bancàries, les quals oferien els seus serveis exclusivament a través d'Internet. Un dels millors exemples és precisament l'empresa de la qual parlarem

avui: Wizink.

Bàsicament és una companyia especialitzada en la banca digital, la qual té presència no sols a les Balears i en la resta d'Espanya, sinó també a Portugal. Aquest banc en línia va ser fundat a la fi de l'anterior mil·lenni i, des de llavors, no ha parat de créixer.

Un dels principals motius que han donat peu a aquest creixement guarda relació amb les solucions financeres que ofereix. Entre les més populars es troben les targetes tipus revolving.

Banc digital que ofereix targetes que poden convertir-se en un greu problema financer

N'hi ha prou amb fer una consulta relacionada amb con reclamar wizink opinions per a adonar-se de l'enorme quantitat d'usuaris que s'han vist afectats per aquesta classe de targetes. Però, què són exactament?

Una de les filials de Wizink és coneguda amb el nom de Aplazame, de la qual probablement n'has sentit a parlar en alguna ocasió. L'objectiu de la seva existència és el de permetre pagar qualsevol compra de manera el més còmoda possible, abonant l'import a poc a poc. Això dona a entendre quin és un dels principals propòsits d'aquesta entitat bancària: oferir solucions financeres d'aquest tipus.

Precisament és el que es considera una targeta revolving: una solució per a aquelles persones que no tenen els doblers suficients per a pagar una compra o un servei, havent de recórrer als terminis que, a priori, semblen bastant còmodes.

No obstant això, la situació comença a experimentar un empitjorament progressiu a mesura que compres més van sumant-se al total. Els interessos s'afegeixen els uns als altres, donant peu al fet que el percentatge definitiu sigui molt elevat.

L'escenari econòmic al qual s'enfronten els consumidors és cada vegada pitjor fins que passa a ser inassumible el pagament tant dels interessos com de tot el deute en general.

Són milers les persones que no saben exactament què és el que estan contractant. No obstant això, davant l'atractiu que resulta el fet de poder ajornar les compres que van fent-se, no dubten a fer el pas. Per part seva, Wizink tampoc s'ho pensa dues vegades a l'hora d'oferir a discreció aquestes solucions financeres. Tot això es tradueix en què siguin nombroses les reclamacions wizink.

Els motius que porten a tantes persones a recórrer a les targetes revolving són variats.

Actualment un dels més habituals es resumeix a finançar les vacances. És innegable que, durant el transcurs de la pandèmia, molts ciutadans de les Balears varen poder estalviar una gens menyspreable quantitat de doblers. No obstant això, l'import del combustible i la inflació en general fan que aquests estalvis no siguin suficients per a afrontar l'import d'unes bones vacances. És per això que acaben recorrent a les targetes revolving.

Què fer en cas de veure't afectat per una targeta revolving de Wizink

Si et vas deixar portar per les aparents bones condicions de la targeta revolving de Wizink i vares acabar contractant-la, tal vegada l'experiència va ser positiva si només vares finançar una o dues compres, però si la llista era àmplia i vares sumar altres imports com el d'una reparació del teu cotxe i les vacances, segurament el deute és estratosfèric. Aquest tipus de casos poden reclamar-se. De fet, és el més recomanable.

És possible reclamar els interessos que es consideren abusius, ja que hi ha jurisprudència en aquest sentit. És habitual que els jutges dictaminin a favor dels damnificats, que veuen com s'anul·len tant els interessos com el deute en general.

Això sí, no sempre s'aconsegueixen aquests resultats. Per a augmentar al màxim les possibilitats que el cas es tanqui d'aquesta manera és fonamental dipositar la confiança en professionals com els de ReclamaPorMí, els quals tenen una dilatada trajectòria.

Convé destacar el fet que fer-los una consulta a aquests experts és completament gratuït, sent aconsellable recórrer a ells davant qualsevol dubte. Les opinions que poden llegir-se en la xarxa demostren que són molt recomanables.

Després d'iniciar la primera comunicació, aquests professionals et fan saber quina és la millor via per a arribar a una solució favorable per a tu. En alguns casos no consisteix a reclamar, sinó més aviat a negociar amb wizink, evitant les propostes amistoses en les quals s'omet alguna informació important. Tant els advocats com els economistes que formen part de l'equip de ReclamaPorMí ho saben i actuen en conseqüència.

Afortunadament una reclamació o negociació pot donar peu a la recuperació íntegra dels interessos que hagin estat pagats de més, és a dir, els abusius. Així i tot, si vols evitar aquest tipus de situacions i el fet d'haver de passar per un procés judicial, ves amb compte a l'hora de contractar solucions financeres com les esmentades.