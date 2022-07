Les botigues de bricolatge i decoració, una oportunitat per a remodelar la llar i el jardí

Cada vegada hi ha més persones que donen un canvi a les seves llars, realitzant ells mateixos el treball. Per a dur a terme aquests projectes es poden trobar en el mercat tendències com Brico Valera, on hi ha de tot el que es necessita per a donar un canvi a la llar o jardí, des de portes, armaris, mobles de bany, estufes, finestres, articles de ferreteria, cuina, etc.

El bricolatge s'ha convertit per a molts en un hobby. A més, es creen espais personalitzats i a gust de la persona, donant el toc personal de qui l'ha dut a terme.

Què s'ha de tenir en compte per a reformar un bany?

El bany és una de les estades de la casa, que més visites rep. Per aquesta raó, és important cuidar cada detall i assegurar-se que s'adapta a les necessitats de cada família, proporcionant comoditat i aprofitant bé els espais. Una botiga de mobles de bany pot ajudar als seus clients assessorant-los segons les seves preferències.

Dutxa o banyera?

Aquesta és una de les preguntes que cal fer-se abans de començar amb el projecte. Una no és millor que una altra, ambdues tenen els seus avantatges i inconvenients. Per això, per a ajudar a decidir-se per la més adequada s'ha de tenir en compte l'espai amb el qual es compta.

Si és un espai petit, serà més recomanable un peu de dutxa, no obstant això, si es compta amb un ampli espai es pot decantar per una banyera. Una altra circumstància a tenir en compte és per a qui serà el bany, si és per a una persona major o amb dificultats motores, és millor un peu de dutxa per la seva facilitat d'accés en trobar-se arran de terra. En definitiva, és una elecció personal i adaptada a les necessitats de cada persona.

Respectar l'espai del qual es disposa

Perquè el bany sigui un lloc còmode i es tingui llibertat de moviments, és necessari adaptar els elements del bany en l'espai del qual es disposa, sempre respectant un mínim d'espai entre els components. És millor no posar un bidet o posar un lavabo més petit que voler incloure'l tot i quedar-se sense espai per a moure't pel lavabo.

Il·luminació i ventilació

Té ventilació al bany i il·luminació natural? Si el bany disposa de finestra a l'exterior perfecte, però si no n'hi ha, és important comptar amb extractors i llums led que consumeixen menys i tindrà una millor eficiència energètica.

Es vol posar una estufa de llenya, com triar la millor?

Hi ha un ampli catàleg d'estufes de llenya per a poder triar la que més s'adapti a les necessitats de cadascun. Per a prendre la decisió, és important tenir en compte la grandària, la potència, autonomia, i rendiment de l'estufa. Per a això cal tenir en compte, aspectes com:

· Disseny de l'estufa de llenya: estil modern, rústic, de racó, rodona, quadrada, etc.

· Rendiment: aquest pot variar molt de l'una a l'altre, però cal tenir en compte que com més gran rendiment tingui, a llarg termini, més econòmica serà.

· Espai que volem escalfar: aquest és un altre aspecte a tenir en compte, ja que l'elecció de la grandària i potència de l'estufa ha de correspondre's amb l'espai que es vol escalfar.

· Extres per a millorar la seva comoditat: estufa amb llenya, forn, ventilador, etc.

Els preus d'aquestes estufes poden variar des dels 200 € fins als 700 o 1000€, depenent de les característiques d'aquesta.

Carpes per a jardí, quin triar?

Les carpes de jardí són un element a més de decorativa, ens protegeix del sol i les inclemències del temps. Hi ha una gran varietat de models per a triar depenent de les necessitats del client, de diferents colors, amb mosquiteres, diferents acabats, etc. Aquestes carpes permeten realitzar esdeveniments a l'aire lliure, encara que plogui o hi hagi temperatures elevades.

Els preus de carpes per a jardí pot variar depenent del model, grandària o resistència que tinguin. Aquestes són una molt bona opció com a complement en un jardí per a deslliurar-nos del sol a l'estiu, i proporcionar una ombra baix, en la que poder fer menjars i celebracions amb amics.

El seu muntatge, neteja i manteniment és molt senzill, i es poden adaptar a qualsevol espai. Depèn de l'espai del client la carpa pot tenir unes mesures o altres.

Hi ha moltes opcions si es vol remodelar la llar o donar un toc diferent del jardí. Les botigues de bricolatge i decoració són una molt bona opció, ja que compten amb tot el necessari per a això. A més, pots recollir la teva comanda a la fàbrica o bé que t'ho portin a casa o el lloc que indiquis. Els terminis de lliurament poden variar entre 24 hores fins a 90 dies si són productes fets a mida. Això sense comptar amb el transport que són de 2 a 3 dies.