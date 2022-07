Tendències decoratives que es deixaran veure aquest estiu a les Balears

Les tendències canvien radicalment en funció del sector al qual fan referència. En el cas de l'interiorista, parlem d'un dels àmbits més dinàmics en aquest sentit. I és que allò que estava de moda l'any passat pot ser totalment diferent del que es porta ara a les cases. Així ho demostren les tendències que mencionarem a continuació.

Color 'Mint'

Comencem parlant de les tonalitats, un dels aspectes en els quals més es fixen els balears a l'hora de triar mobles. Aquest estiu al qual recentment hem donat entrada una de les que més èxit aconseguiran és de tipus pastís. Ens referim al color conegut com a 'Mint'. Si no saps exactament com és, pots esbrinar-ho accedint al Blog de decoració Decorativa.

Precisament en aquest lloc web es descriu la tendència de la qual estem parlant, la qual cada vegada es va deixant veure a més cases ubicades a les nostres illes. Però, ¿per què?

Un dels motius guarda relació amb l'increment de la popularitat que estan experimentant els dissenys nòrdics. Molts propietaris i inquilins volen tenir les seves respectives cases decorades amb els colors propis d'aquest estil, sent el 'Mint' un dels més recomanables.

Enrere queden els temps en els quals el fet d'aportar color a un domicili significava dir adeu a la lluminositat. Tot el contrari succeeix amb aquesta tonalitat que es caracteritza per tenir una perfecta combinació d'intensitat i suavitat.

Fins fa no massa anys era molt complicat trobar mobiliari i elements decoratius que fossin d'aquest color. Per sort, la situació avui dia poc té a veure amb la d'abans.

De mica en mica més fabricants s'han anat sumant a una tendència que cada cop va a més no només a les Balears, sinó també a la resta d'Espanya. El passat estiu ja es va experimentar un increment de les cases decorades amb aquesta tonalitat i tot indica que durant aquesta temporada de tanta calor tornarà a succeir el mateix.

Més enllà del referent a la lluminositat, també és destacable la facilitat que sorgeix a l'hora de netejar els elements decorats amb el color 'Mint'. Per si no fos prou, obviant els mobles és destacable l'existència de pintures que permeten gaudir d'aquesta tonalitat a les parets, el sostre, etcètera.

Ventiladors de sostre sense aspes

A les Balears, tot i que fa poques setmanes que és estiu, ja s'han viscut diversos dies amb temperatures bastant elevades. L'aire condicionat és la principal elecció dels habitants de les illes, però a causa de l'augment del preu de la llum no sorprèn que es limiti al màxim el seu ús.

¿Sabies que hi ha un element de baix consum que dona una molt bona qualitat de vida? Es tracta del ventilador de sostre. Això sí, perquè s'aprofiti al màxim convé que estigui situat just a sobre d'on passaràs més estona.

Els ventiladors de sostre porten uns quants estius registrant bastantes vendes, però en l'últim lustre els que més s'estan venent, havent-se convertit ja en una tendència en tota regla, són els que no tenen aspes.

N'existeixen de dos tipus: aquells que directament no incorporen cap mena d'aspes i uns models que, tot i que sí que en tenen, passen a ser ocultades quan la funció de ventilació no està activa.

En ambdós casos, el resultat que s'obté pel que fa a l'interiorisme és excel·lent. I és que estem davant d'uns elements que queden perfectament integrats als sostres, podent activar-los a distància amb el comandament. És a dir, els clàssics mecanismes manuals que penjaven dels ventiladors de sostre han passat a ser història, donant forma els fabricants actualment a models molt minimalistes.

Els ventiladors de sostre sense aspes solen cridar molt l'atenció de les visites. Així doncs, si tu també optes per instal·lar-ne un a casa teva, prepara't per rebre preguntes dels teus familiars, amics i coneguts que és probable que et vulguin copiar la idea en comprovar la bona temperatura a la qual s'està gràcies a ells, a més del bon resultat aconseguit en l'àmbit visual.

Plantes d'interior que no només són maques, sinó que també filtren l'aire

La decoració funcional té molta presència avui dia a les cases balears. Així ho demostra tant l'element anteriorment descrit com aquells en els quals profunditzarem ara: les plantes d'interior, concretament les que s'encarreguen d'aplicar una filtració de l'aire.

L'objectiu d'aquestes plantes consisteix bàsicament a proporcionar oxigen al domicili, acabant amb les impureses que estan a l'ambient. La filtració orgànica és de bona qualitat, donant peu a què les persones que pateixen al·lèrgies, asmes i altres patologies estiguin millor a la seva pròpia casa.

Les plantes d'interior que filtren bé l'aire i que són bastant maques s'han convertit ja en una tendència per a aquest estiu, tal com demostren l'àloe vera, el ficus i el bambú. Sigui quina sigui aquella que triïs, és fonamental cuidar-la bé especialment els dies en els quals la temperatura és molt elevada.