Bons Aires, un parc nou a Palma

El Parc de Bons Aires comença a ser una realitat amb l’inici de les obres del recinte de l’Hospital Psiquiàtric i l’enderrocament dels murs que donen al carrer. Amb el recinte obert, el barri de Bons Aires connectarà amb el Parc de Sa Riera i amb les barriades del Fortí i Son Cotoner.

Aquest espai històric de Palma s´integrarà molt millor a la ciutat i oferirà aproximadament 86.000 metres quadrats de zona verda i d´oci per als ciutadans.

Hi haurà jocs infantils, un hort urbà i hivernacles, i també serà un parc sanitari, que inclourà el centre de salut i el servei d'urgències de Bons Aires.

Una inversió de deu milions d'euros

El projecte del parc de Bons Aires suposa una inversió de sis milions d'euros per part de la Conselleria de Salut del Govern, que se sumen als quatre que ja s'han destinat a la rehabilitació i reforma dels edificis de l'Hospital Psiquiàtric. Així, tant els ciutadans com els pacients de salut mental es beneficiaran de la reorganització i lobertura despais. A més, així es treballarà per eliminar els estigmes de la salut mental.

Millora de la integració de lespai urbà

Les obres de transformació del Parc Sanitari de Bons Aires tenen una execució prevista de 18 mesos i inclouran una rehabilitació paisatgística i l'obertura del recinte a la ciutat per arribar al Parc de Sa Riera.

Aquestes intervencions permetran obrir a la ciutadania gran part dels jardins i integrar-ne millor l'espai urbà. També faran possible que es millorin les instal·lacions per implantar noves infraestructures sanitàries de primer nivell.

La creació d'aquest parc sanitari suposa una oportunitat única per a Palma perquè la ciutat guanyarà àrees verdes i tindrà unes infraestructures sanitàries excel·lents.