Palma, al capdavant en la creació d'ocupació

La ciutat de Palma va tancar el mes de maig amb 12.137 persones inscrites en les oficines de desocupació, la millor xifra registrada des de l'any 2009. Són, a més, la meitat de les persones que hi havia parades el mes anterior, un fet que constata la creació d'ocupació i l'ocupació que s'està vivint a les Illes, i de la qual Palma és el seu motor econòmic.

Les xifres del mercat de treball constaten la recuperació de l'economia local, després de dos anys de pandèmia: el mes d'abril Palma va arribar a les 242.808 persones afiliades, la millor xifra des de l'any 2005; només el mes de maig es van formalitzar 19.898 contractes laborals, dels quals més de 13 mil van ser indefinits.

La disminució de l'atur ha estat especialment significativa en dos col·lectius molt importants per a la ciutat: el dels joves menors de 29 anys i els aturats de llarga durada. Respecte a sectors econòmics, l'hostaleria ha tingut el gruix de l'ocupació, seguit pel comerç.

Aposta pel comerç local

Donis de l'ajuntament s'ha treballat per a ajudar als comerços durant la pandèmia, ja que ha estat un dels sectors econòmics més colpejats per la crisi sanitària. Les diferents iniciatives posades en marxa per PalmaActiva han donat els seus fruits. Exemples d'això són els vals descompte de PalmaActiva, línies d'ajuda per a comerços, microempreses i autònoms que han reduït els seus beneficis per la pandèmia, subvencions al petit comerç o a establiments emblemàtics.

Així mateix, enguany en PalmaActiva s'han celebrat més jornades de selecció de personal que mai, un fet al qual s'assumeixin la formació constant que s'ofereix des de l'empresa de col·locació local.