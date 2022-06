Palma, líder indiscutible en recuperació econòmica

Palma és avui el motor econòmic i de generació d'ocupació de les Illes Balears. Aquesta realitat té molt a veure també amb el lideratge turístic de la nostra ciutat. I és que Palma encapçala la llista de ciutats espanyoles i europees més demandades per viatjar. La nostra ciutat se situa com la més sol·licitada pels turistes espanyols per a aquest estiu, seguida per París, Eivissa, Londres, Roma, Menorca, Barcelona, Tenerife, Madrid i Milà. Ocupa, a més, el primer lloc al rànquing de ciutats europees que més turistes estrangers ha recuperat després de la crisi de la COVID-19, superant, inclús, en aquest primer semestre de l'any, les xifres de visitants prepandèmia, és a dir del 2019.

Un pressupost municipal per la recuperació

Els pressuposts de la ciutat d'aquest 2022 han mantingut la seva aposta per l'ocupació i la promoció econòmica. Així, s'han consolidat les ajudes als sectors econòmics, augmentant de forma molt important al sector del petit comerç amb ajudes fins als 3 milions d'euros per al 2022, a més d'un augment de la inversió en promoció turística de la ciutat, que ha pujat fins als 1,5 milions d'euros.

Tot això sense oblidar les ajudes socials que, per exemple, per a famílies vulnerables, s'han reforçat amb un total de 9 milions per aquest 2022.

Aposta pel comerç local

L’ajuntament ha tornat a apostar aquest mes de juny pels vals de descompte de PalmaActiva (per cada 30 euros de despesa als establiments adherits a la campanya, els ciutadans disposen de 15 euros de descompte. Els bons són acumulables i es pot gaudir de fins a quatre per persona major de 16 anys) S'hi han adherit 240 establiments de la ciutat, entre els quals el consistori ha repartit 600.000 euros.

La primera vegada que s’engegà aquesta iniciativa –el passat mes de novembre- va suposar un impacte econòmic pròxim als dos milions i mig d’euros. A l’actual edició s'espera millorar-ne aquesta xifra.

La campanya té un doble vessant, perquè a banda de promoure el consum de proximitat, també suposa un incentiu per als ciutadans, que frueixen d'un descompte directe per fer les seves compres al petit comerç de ciutat. L'acollida per part de la ciutadania ha estat molt bona. En aquests moments la campanya segueix en vigor i el pròxim 16 de juny disposarà d'una nova oportunitat de fer-ne ús dels vals, gràcies a la posada en circulació de nous bons a tots els establiments comercials adherits.

El darrer trimestre de l’any, el consistori té previst destinar-ne prop de dos milions i mig d'euros a una nova edició dels vals descompte, la més ambiciosa que s'haurà fet fins al moment i en què s’espera engrescar les vendes al comerç local en vista a la campanya de Nadal.