El Palau de Congressos de Palma vol recuperar les dades prèvies a la pandèmia

L’abril de 2017 va suposar un abans i un després per a la ciutat de Palma de Mallorca. Va ser a aquella data quan va obrir al públic un enorme espai dotat de múltiples funcions, el qual estava destinat no només a congressos, sinó també a conferències, exposicions de tota mena i fins i tot concerts. Efectivament, ens referim al Palau de Congressos.

Aquestes instal·lacions de Palma, les quals estan connectades al Meliá Palma Bay, destaquen per diversos aspectes molt positius, especialment el seu disseny obra de Francisco Mangado. La bona ubicació, la sostenibilitat de les instal·lacions i altres factors van donar peu a què el Palau de Congressos de Palma experimentés un gran creixement, però per circumstàncies sanitàries es va interrompre totalment el 2020.

La COVID-19 va passar a fer acte de presència a tota Palma de Mallorca en forma de pandèmia, així com a la resta de les Balears. Els centres sanitaris es van col·lapsar i era inviable organitzar esdeveniments com els que fins aleshores s’estaven fent a aquest espai multifuncional.

2020 va acabar de manera esperançadora, amb una vacunació que semblava que podria posar fi a una situació realment complicada. El cert és que així va ser, tal com demostra l’actualitat: sense mascaretes als interiors, els contagis segueixen a l’ordre del dia però la incidència és escassa pel que fa a les UCI tan de la nostra illa com de la resta del territori. Així doncs, és un bon moment per fer plans ambiciosos. Tot el sector turístic els està realitzant i, per descomptat, també és el cas del Palau de Congressos de Palma.

Concretament, es pretén que la bona tasca del mateix espai junt amb la que duen a terme les entitats que col·laboren, des de l’hotel al palau de congressos de Palma fins a l’ajuntament de la ciutat i el Govern de les Illes Balears, acabi derivant en recuperar les dades que s’havien registrat abans de la pandèmia, en les quals profunditzarem a continuació.

Aquesta va ser l’activitat registrada el 2019 per l’espai multifuncional de Palma de Mallorca

Durant el transcurs de l’any 2019 les xifres aconseguides pel Palau de Congressos de Palma van ser realment bones, començant pel nombre d’esdeveniments. Parlem d’un total de 282, els quals van acollir a gairebé 66.000 assistents. Fent una mitja, es dedueix que a cada esdeveniment hi va haver més de 230 persones gaudint de tota mena de conferències, concerts, exposicions, etcètera.

Aquestes xifres es tradueixen en uns nombres que són dignes d’admirar. I és que 2019 va tancar amb uns ingressos de més de catorze milions d’euros. Concretament, l’impacte directe de l’activitat va superar els vint-i-cinc milions, afectant a tota la cadena d’empreses que formen part del sector dels serveis.

És a dir, no només allotjaments com els hotels Meliá a Mallorca es van beneficiar de les bones xifres obtingudes pel Palau de Congressos, sinó també desenes de restaurants, centres comercials, tendes, transport públic i privat, etcètera.

Tornant a parlar dels nombres que fan referència a l’assistència, destaca que la majoria eren de nacionalitat espanyola, mentre que el segon país amb més presència al Palau de Congressos de Palma va ser Alemanya. Seguidament al top 3 es trobava el Regne Unit.

Pel que fa als esdeveniments, dels 282 que es van celebrar al llarg de 2019, onze d’ells van ser congressos pròpiament dits. Per altra part, mereixen una menció especial les reunions, les quals van arribar a les 137 en total. Més de mig centenar d’esdeveniments de caràcter social també van tenir lloc a les instal·lacions, així com tres fires i vint-i-tres convencions.

És destacable que, de tots aquests, més de cent esdeveniments van ser de tipus local, superant àmpliament els quaranta mil participants. Segons el president del Palau de Congressos de Palma, Ramón Vidal, això demostrava la bona integració que l’activitat de l’espai havia tingut tan a la ciutat en general com específicament al seu teixit empresarial.

Claus per aconseguir recuperar aquestes dades tan bones

El Palau de Congressos ubicat a Palma de Mallorca no ho tindrà fàcil si vol que 2022 tanqui amb unes xifres que s’aproximin o fins i tot superin les de 2019, després d’un 2020 i 2021 plens d’incerteses, però el cert és que gràcies a una sèrie de claus és probable que ho acabin aconseguint.

Primerament no es pot passar per alt una característica pròpia d’aquestes instal·lacions: l’amplitud i el ben pensat que estan pel que fa a la distribució dels espais, el qual dona peu a què hi càpiguen molts assistents sense posar en risc la seva salut en el referent a contagis. De fet, s’aplicaran mides d’higiene i d’altres tipus per garantir la seguretat i el benestar de totes les persones que acudeixin a l’espai multifuncional.

Precisament parlant de multifuncionalitat, una altra clau per recuperar les bones dades de 2019 serà la versatilitat de la qual fa gala, donant peu a l’organització i celebració d’esdeveniments molt variats i diferents els uns dels altres.