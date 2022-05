Equipar la teva casa perquè sigui més confortable sense haver de pagar de més

L'arribada del bon temps és una realitat, i els qui disposen d'un habitatge amb jardí o amb terrassa tenen una oportunitat d'or per a gaudir d'ella al màxim. Tant les pèrgoles com les pèrgoles constitueixen un punt molt interessant sobre el qual pivoten les reunions amb família o amics. Ens protegeixen de les inclemències del temps, ja que eviten el sol directe, la pluja o que la humitat ens cali els ossos en un sopar estiuenc. Fins i tot és un dels millors aliats contra els mosquits, que a partir d'ara ja comencen a fer la seva aparició quan comença a vesprejar. A més, cal reconèixer que proporcionen una estètica que aconsegueix realçar tots els punts forts de la nostra terrassa o del nostre jardí.

Per què has d'instal·lar una pèrgola al teu jardí o terrassa

Com pots veure en el catàleg de pèrgoles, aquests es troben en diferents grandàries i materials, però tots tenen un comú denominador: no és necessari realitzar una inversió massa elevada per a poder gaudir d'un. Aquests articles són el complement ideal per a poder gaudir al màxim dels exteriors del teu habitatge. Si no li estàs traient el partit suficient a la teva terrassa o al teu jardí, no hi ha dubte que amb la instal·lació d'un d'aquests elements pots començar a fer-ho. A més, és el moment ideal per a recuperar tot el temps perdut a causa de la pandèmia. No creus que ja és hora de començar a celebrar amb les teves amistats tot el que té de bo la vida? Sí, sota una pèrgola o una pèrgola la vida passa molt més a poc a poc, els moments de riures i de trobades són ideals per a ser viscuts amb aquests articles.

Canviem d'estació?

Encara que l'estiu encara no ha començat, tampoc és mala idea plantejar com pot ser la pròxima temporada de tardor i hivern. Escalfar la llar s'està convertint en un autèntic luxe, ja que els preus de l'electricitat i del gas no ajuden a aconseguir un estalvi efectiu. Encara que podem aconseguir molt de confort amb qualsevol mètode, no hi ha res que pugui competir contra una estufa de llenya. Aquestes compleix perfectament la comesa d'escalfar una estada sense haver de gastar molt. El preu de la llenya és bastant baix, i si tens un habitatge en el camp és una cosa que pots estalviar-te, ja que totes les restes de poda pot ser utilitzats per a alimentar l'estufa. Els preus d'estufes de llenya per a casa són bastant variats, per la qual cosa pots trobar una estufa de llenya que s'adequa perfectament al teu pressupost.

Les més senzilles i econòmiques tenen un cost molt assumible i compten amb l'avantatge del seu escàs manteniment, sent solament necessari realitzar periòdicament una neteja de cendres perquè es trobi en perfectes condicions. La combustió de la llenya té a més un efecte totalment hipnòtic, ja que el foc que es produeix és real, i probablement no hi ha calor més confortable que est. A més, es tracta d'una manera d'escalfar el teu habitatge totalment natural, amb tot el sabor del tradicional i que té una relació qualitat preu excel·lent. La llenya és encara un producte molt econòmic i si alimentes l'estufa amb llenya de la teva casa de camp, estàs fent a més una gran labor de neteja. La gran quantitat de models d'estufes de llenya permetrà que puguis triar la que millor et convingui, probablement no et trobes amb una calor més pròxima que amb el qual proporciona una estufa d'aquestes característiques. A més, no és necessari tenir un habitatge rústic per a instal·lar una, ja quina casa molt bé amb qualsevol mena de decoració. Si tens un lloc adequat en el qual emmagatzemar la llenya, la teva estufa és probablement una de les opcions més recomanables per a escalfar la teva llar.

Portes que ajusten bé i donen vida a la teva llar

A l'hora de comprar portes per a casa ens trobem que el catàleg és pràcticament infinit. Des de portes llises de fusta, d'estil rústic, corredisses o lacades en blanc, podem dir que hi ha una porta per a cada tipus d'habitatge i decoració. Les portes proporcionen intimitat, són l'aïllant perfecte entre una estada i una altra i permeten triar entre una gran varietat de models. Què tal una porta corredissa d'estil rústic? O bé, les sempre clàssiques portes de color blanc que podem emprar en banys i cuines.

Sigui com sigui el teu estil, potser hagi arribat el moment de donar un canvi a les portes de la teva llar i apostar per models actualitzats, ben fabricats i amb tancament perfecte. Totes aquestes propostes són ideals perquè puguis renovar el teu habitatge o treure-li el màxim partit. El canvi d'estació sempre és el moment perfecte per a dur a terme tots aquests projectes i així poder gaudir de casa nova.