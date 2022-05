Dash: una alternativa segura i ràpida per al comerç

A hores d'ara gairebé qualsevol persona amb accés a internet o televisió ha sentit parlar de Bitcoin, la moneda digital que vol substituir al dòlar i que s'ha convertit en una reserva de valor. No passa el mateix amb les altcoins: encara que algunes persones coneixen Ethereum, la xarxa dels contractes intel·ligents, la resta de criptomonedes no són tan conegudes. De fet, són conegudes en la majoria dels casos per les seves comunitats, inversors detallistes i Venture Capitals. La gran majoria de persones en aquests tres grups busca grans retorns d'inversió en vendre o comprar criptomonedes.

Més enllà de l'interès especulatiu, moltes comunitats busquen promoure l'ús real del token. Un d'aquests casos és Dash, una criptomoneda la comunitat dels quals promou l'ús en el dia a dia, per a tota classe de pagaments. En aquest article es comentarà l'activitat de la comunitat de Dash per a promoure la seva adopció.

Breu història de Dash

Dash és l'acrònim de Digital Cash. Aquesta moneda digital va sorgir com una bifurcació de Litecoin en 2014, però abans de dir-se Dash, va tenir dos noms: Darkcoin i XCoin. Quan eren anomenades d'aquesta manera, el seu objectiu estava més enfocat en la privacitat que a ser una eina per a realitzar pagaments i micropagaments.

El desembre de 2017, Bitcoin va arribar per primera vegada a un preu de 19.000 dòlars per moneda, per a caure posteriorment i començar un cripto hivern (un període de diversos mesos o anys en què els preus de les criptomonedes s'estanquen o estan a la baixa) que va desincentivar l'intercanvi de criptomonedes.

Just al començament d'aquesta llarga temporada baixista, Dash va aconseguir la seva All Time High o preu màxim: els 1490 dòlars per cada token Dash. Des de llavors el preu ha oscil·lat, però sense tornar a aconseguir aquest màxim.

A pesar que no hagi tornat a màxims històrics des de llavors, els nodes mestres de Dash han promogut el seu ús en diferents parts del món. D'acord amb Ernesto Contreras, qui s'ha exercit com a desenvolupador de negocis per a Dash Llatinoamèrica, els mercats potencials de Dash són Alemanya, els Estats Units, Nigèria, Tailàndia i Veneçuela.

Efectiu Digital en una economia inflacionària

Els nodes mestres de Dash funcionen com una organització que treballa en pro d'augmentar l'ús d'aquesta moneda en diferents economies d'Amèrica Llatina i Espanya, amb especial focus en països amb alts nivells d'inflació com Veneçuela o l'Argentina.

En espanyol s'usa el lema Dash, efectiu digital, que fa referència a la frase de l'acrònim d'aquesta moneda. En les zones comercials de les ciutats de Veneçuela és molt comuna veure aquest lema, al costat del símbol de Dash, a l'entrada o en les caixes registradores dels comerços.

Això es deu al fet que entre 2017 i 2021 el Dash Core Group Llatinoamèrica va realitzar campanyes de publicitat i capacitació per a comerços i particulars. Per a pagar les despeses d'aquestes campanyes s'usen parts dels guanys de mineria dels nodes mestres i de la tresoreria de Dash.

Un exemple d'això és el documental del canal Moconomy - Economia i Finances, on es pot veure com s'incentiva a les persones a interactuar per primera vegada amb la xarxa Dash en donar-los l'equivalent a 2 dòlars en Dash i demanar-los que triïn entre diferents organitzacions de caritat per a donar el Dash que han rebut a l'inici de la conferència.

El pagament amb Dash també ha començat a popularitzar-se per a pagar estacionaments i serveis de compra per delivery, com ocorre a Mèrida, una ciutat de l'Occident de Veneçuela, on es pot pagar amb Dash en l'estacionament d'alguns centres comercials i en una aplicació de menjar per delivery.

Dash com a inversió

Molts inversors diuen que la major part dels diners es fa en els mercats baixistes. En 2022, a dos anys del tercer halving de Bitcoin, el mercat comença a mostrar-se baixista. La inversió estil dollar-cost-averaging permet comprar en una bona mitjana amb el passar dels mesos i, vista com a inversió a llarg termini, evita l'estrès d'invertir.

Tenint en compte que Dash té una gran comunitat disposada a expandir la seva usabilitat, pot esperar-se un gran creixement per als pròxims anys.

No obstant això, aquesta informació té un caràcter exclusivament divulgatiu i no ha de prendre's com una recomanació de compra. Cada inversor ha de fer la seva pròpia recerca.