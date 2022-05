La digitalització: la millor opció per a la teva empresa

No és cap secret que avui dia passem més temps explorant plataformes digitals i buscant opcions de compra en línia en els nostres mòbils o dispositius electrònics, que anant de botiga en botiga o buscant en les Pàgines Grogues.

Internet ha suposat una veritable revolució en el món empresarial, fins a tal punt que avui dia no es concep el creixement d'una empresa sense la seva presència en el món digital. Tant com si és de nova creació com si ha d'adaptar-se en l'aspecte tecnològic, tant si és gran, mitjana o petita, tota empresa que es preï haurà d'orientar les diferents facetes del seu negoci a l'entorn digital si vol donar un bon servei i ser competitiva.

Segur que alguna vegada t'ha passat que algú t'ha parla d'una empresa, la cerques en Internet i, al no trobar llocs web ni xarxes socials de referència, acabes triant una altra opció que sí que té representació i valoració per altres usuaris. D'aquesta manera s'han perdut grans oportunitats de negoci.

Els avantatges del programari empresarial

A Espanya comptem amb excel·lents empreses de desenvolupament de programari que ofereixen el suport necessari per a ajudar a les empreses en el seu procés de digitalització, millorant i mesurant la seva eficiència i productivitat.

L'empresa FC Sofeware desenvolupa programari especialment dissenyat per a dur a terme qualsevol procés que requereixi d'un programa informàtic, des dels processos administratius fins a l'atenció al client d'una empresa o negoci. Posa a la nostra disposició sistemes de planificació de recursos empresarials (ERP), un conjunt d'aplicacions de programari integrades que ens permeten automatitzar la majoria de les pràctiques de negoci relacionades amb els aspectes operatius de la nostra empresa, centralitzant la informació de totes les àrees que la componen: compres, serveis, producció, finances, logística, atenció al client, projectes, recursos humans, etc.

Els avantatges d'implementar un programari empresarial són moltes. Entre les més importants estan la reducció de costos de gestió, l'augment de l'agilitat dels processos, la recollida i interpretació de dades sobre els quals prendre decisions, un millor coneixement dels clients per a aconseguir la seva fidelització i una reducció dels errors humans. No et sembla que pot millorar considerablement el flux de treball d'una organització?

A més de la sistematització i gestió dels processos empresarials, FC Programari Espanya ofereix aplicacions específiques que aporten un valor afegit a qualsevol negoci. És el cas del chatbot per a e-commerce, una eina molt útil que permet automatitzar el servei d'atenció al client d'una empresa. Es tracta d'un servei de xat per a comunicar-se amb l'usuari que està disponible les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana, perquè el client tingui total flexibilitat horària quan decideixi posar-se en contacte amb l'empresa per a demanar informació, resoldre dubtes o sol·licitar qualsevol demanda. D'aquesta manera, ens assegurem que no es perd cap oportunitat de venda o d'atenció al client, oferint un servei de qualitat i donant una imatge de total disponibilitat. És com tenir una botiga oberta les 24 hores del dia durant tots els dies de l'any amb un dependent a la nostra disposició que ens rep i atén amb promptitud i dedicació exclusiva, resolent els nostres dubtes a l'instant i donant-nos la possibilitat de formalitzar la nostra compra. A qui no li agradaria això?

Aquesta empresa també està especialitzada en el desenvolupament de programari a mesura, és a dir, aplicacions i programes dissenyats i desenvolupats per a cobrir específicament les necessitats de l'empresa en qüestió. Ja es tracti d'una empresa multinacional que es dediqui a la fabricació de calçat, un negoci familiar que ofereixi serveis de fusteria o una agència que organitzi rutes turístiques, qualsevol empresa ha de comptar amb una estratègia empresarial, i per a això res millor que un desenvolupament a mesura.

El que marca la diferència

Ja que es requereix temps i diners per a obtenir resultats òptims, el primer pas per a la digitalització consisteix a idear un model de negoci que funcioni en el món digital. Per a començar amb bon peu és important triar una empresa de provada eficàcia i avalada per projectes d'èxit en diferents àmbits empresarials, una empresa especialitzada que ens aporti la garantia que necessitem a l'hora de contractar aquest tipus de serveis i encamini el nostre negoci cap a l'èxit digital.

Amb un equip responsable i compromès, el personal d'FC Programari treballa per a aconseguir els objectius dels seus socis com si fossin seus. Els apassiona el seu treball, i la il·lusió que li posen es reflecteix en els seus assoliments, fent més fàcil la vida a les empreses. Perquè, en definitiva, tot el treball que desenvolupen té com a últim objectiu augmentar l'eficàcia en les tasques diàries, la qual cosa es tradueix en guanys econòmics, una millora de la comunicació interna i un major gaudi en la nostra labor professional.