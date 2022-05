Quins tipus de portes i acabats són tendència aquest 2022? Descobreix-los!

La nostra llar està plena de portes que separen les diferents estades d'aquesta. Cap podem concebre nostra sense portes, ja que són part fonamental de l'interior i l'exterior d'un immoble.

En aquest sentit, el mercat ofereix una gran oferta de portes d'interior per a la casa, així com exterior, que permeten als compradors trobar aquella que més s'adapti a l'estil de la seva llar o als seus gustos particulars.

Sens dubte, són elements que aporten calidesa, aïllament tèrmic, estil i aïllament acústic. A més, permeten modificar la distribució dels espais i donar privacitat i intimitat en la llar.

Per aquest motiu, volem dedicar l'article d'avui a conèixer quins tipus de portes estan en tendència aquest 2022 entre la gran varietat que existeix en el mercat. Descobreix, així, quines són les més acollidors, les més resistents, les més aïllants i les més segures.

Els 6 tipus de portes que estan de moda aquest 2022

L'elecció d'una porta per a la teva llar pot dur bastant temps de recerca fins a donar amb aquella que s'adapti al disseny i l'estètica de la teva casa, així com aquella que s'ajusti al pressupost que vulguis invertir en elles. Per això, et deixem aquí una llista de les 6 portes més demandades entre els usuaris gràcies a la seva funcionalitat i la seva varietat de models.

Per a conèixer els diferents tipus de portes que es troben de moda aquest 2022, les distingirem en funció a dos aspectes fonamentals: la seva obertura i el seu material. Les tres primeres es classificaran en funció al primer aspecte, i les tres següents en relació amb el segon aspecte. Descobreix-les!

1. Abatibles

Les portes abatibles són les més comunes i la que pots trobar en la majoria de llars del món. En el mercat pots trobar portes abatibles d'una fulla o de dues. Aquestes últimes són perfectes per a salons grans.

La forma d'obertura és molt senzilla, aconseguint un angle respecte a la paret. També són les més fàcils de col·locar, encara que has de tenir en compte que ocupen més espai quan s'obren. Per això, no es recomana l'ús de portes abatibles en habitacions molt petites.

2. Corredisses

Són les portes perfectes per a guanyar espai a les habitacions i estan molt de moda enguany. Sens dubte, són la millor elecció i una alternativa moderna i discreta. Dins de les portes corredisses, existeixen dos tipus:

D'una banda, les portes d'interior encastades. Aquest tipus requereix obra per a introduir la fulla de la porta dins de la mateixa paret.

I, d'altra banda, les portes d'interior sobreposades. En aquest cas, no és necessari cap mena d'obra i és més fàcil d'instal·lar, ja que es col·loca en una guia superposada en la paret.

3. Plegables

Es tracta de porta composta per làmines que es pleguen les unes sobre les altres. Al costat de les corredisses, són una opció molt bona per a estalviar espai. A més, són molt senzilles d'instal·lar.

4. Massisses

Són models de portes molt fortes i de les quals millor aïllen dins de tota la gamma de portes. De fet, les portes rústiques de fustes massisses destaquen pel seu aïllament tant tèrmic com acústic.

Això sí, són més pesades que un altre tipus de portes a causa dels materials massissos amb els quals estan fabricats. Normalment, estan fetes amb fusta de roure, tant per a interior com per a exterior.

5. Xapades

Són les portes més econòmiques, ja que estan fabricades amb materials com l'aglomerat o MDF. En ser taulers de densitat mitjana, només es necessiten fibres de fusta i resines sintètiques comprimides. Després, es recobreix amb una xapa que pot ser o no de fusta.

6. Buides

Per a acabar, les portes buides són aquelles l'interior de les quals està fabricat amb un panell de niu d'abella. Això vol dir que es realitza amb un cartó dins d'un marc de fusta que es revestirà posteriorment amb una xapa.

Les portes buides també són conegudes com a portes alveolars i són més lleugeres. Això sí, són menys aïllants que un altre tipus de portes.

Quins acabats poden tenir les portes d'interior?

Finalment, a més dels tipus de portes, cadascuna d'ella pot comptar amb un acabat diferent. Avui, et comptem els més comuns:

· Les portes lacades. Existeixen multitud de botigues de portes lacades en blanc, ja que són les més habituals a causa de la seva resistència i durabilitat.

· Les portes acabades en pintura. Poden ser en esmalt, en pintura o en guix, sent els acabats triats per les persones que volen una porta més personalitzada.

· Les portes acabades en vernís. Es tracta d'un acabat de major qualitat i, també, són més duradores en el temps.

· Les portes acabades en vidre. Són acabats amb vidre temperat o vidre temperat. Normalment, es fa ús d'aquest acabat a les portes corredisses o abatibles.