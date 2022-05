Comparadors: els millors aliats en el moment de sol·licitar un préstec en línia

Quan desitgem comprar un producte o servei, el més recomanable és comparar les diferents opcions disponibles amb l'objectiu de fer la selecció més convenient en funció d'aspectes com la qualitat i el preu, principalment. És igual a quan anem a una botiga amb l'objectiu de comprar uns pantalons, provar diferents talles, estils i colors és fonamental per a prendre la millor decisió i el mateix passa al moment de contractar un altre tipus de serveis, especialment els de l'àrea financera.

D'allí que quan desitgem sol·licitar un préstec, el més recomanable és utilitzar el servei d'un comparador per a verificar les condicions de les diferents opcions disponibles. En aquest sentit, una de les millors plataformes per a això és Lendo perquè és transparent, completament gratuït, segur i, addicionalment, l'usuari rep diverses ofertes preaprovades amb tan sols fer una sol·licitud, la qual cosa facilita el procés de comparació.

Principals avantatges d'usar un comparador en línia

Utilitzar un comparador en línia es tradueix en importants beneficis per a l'usuari. Aprofitar aquesta eina ens facilita prendre una millor decisió en funció de les nostres necessitats i requeriments, amb l'avantatge que això no implica cap mena de compromís o cost. A continuació compartim amb tu algunes dels principals avantatges d'usar un comparador en línia per a préstecs, serveis financers i, en general, per a qualsevol producte o servei que desitgem comprar o contractar:

Estalviar temps

Mentre més ràpid trobem el préstec que s'ajusta a les nostres necessitats, més ràpid tindrem accés als diners. D'allí que els comparadors de recursos financers es posicionen com una magnífica alternativa perquè eviten haver de saltar entre les diferents pàgines web de les entitats financeres que ofereixen aquest tipus de préstec. A més, difícilment coneixem totes les opcions disponibles, per la qual cosa sempre és recomanable accedir a un comparador.

Informació clara

Un altre avantatge important dels comparadors de préstecs seriosos i de confiança, és que proporcionen informació clara, determinant per a saber amb exactitud quin és el préstec més convenient. Resulta molt més fàcil entendre l'import a rebre, els terminis de pagament, el tipus d'interès i condicions generals del préstec. Gràcies a tota aquesta informació és més senzill prendre una decisió. La informació, a més, sempre està actualitzada.

Simulador

Els simuladors són de gran utilitat per a tenir una idea aproximada de quant hem de pagar en sol·licitar una determinada quantitat del préstec. Si bé tot dependrà de les condicions de cada entitat i aquesta quantitat pot variar lleugerament, és summament útil per a saber si podem assumir el pagament mensual o si, per contra, hem de sol·licitar un import més sota abans de fer una sol·licitud.

Rapidesa

Un gran avantatge dels comparadors com Lendo és la rapidesa amb la qual podem tramitar els préstecs. De fet, en fer la sol·licitud, l'usuari té accés a una àmplia varietat d'opcions preaprobades, la qual cosa agilita de manera significativa tot aquest procés. Després de seleccionar un determinat préstec, el temps d'aprovació és molt més ràpid.

Com seleccionar el millor préstec en línia?

Els préstecs en línia constitueixen una forma ràpida i considerablement senzilla de tenir accés a una determinada quantitat de diners en poc temps. Generalment, són sol·licitats quan necessitem fer front a un compromís de pagament, així com també per a impulsar projectes personals, donar la inicial per a un cotxe o anar-nos de viatge. Siguin quals siguin les raons, és una eina financera de gran utilitat que, correctament gestionada, pot convertir-se en el nostre millor aliat. A continuació compartim amb tu alguns aspectes claus a considerar al moment de seleccionar un préstec en línia:

Gestió financera

És important i recomanable fer una anàlisi exhaustiva de la situació financera personal, sempre amb l'objectiu de no sol·licitar un préstec més alt del que estem en capacitat de pagar. Perquè un préstec sigui el nostre aliat, és indispensable que estiguem en capacitat d'assumir el compromís mensual de pagament.

Quantitat

Després d'analitzar la capacitat de pagament, el següent pas és establir la quantitat aproximada o concreta que necessitem per a aquest projecte en específic. És important que la quantitat que es necessita s'ajusti a la capacitat de pagament i en cas de no fer-ho, fer els ajustos necessaris amb aquest objectiu.

Comparar

És recomanable no seleccionar la primera opció disponible, sinó fer ús dels comparadors per a analitzar les diferents alternatives. Igual que fem comparacions en comprar roba, un cotxe o aliments frescos, també hem de fer-lo en contractar aquest tipus de servei. Utilitzar la informació disponible al nostre favor és determinant per a prendre la decisió més convenient.

Condicions del préstec

Verifica de manera exhaustiva les condicions del préstec, des del temps de pagament fins al tipus d'interès, així com els requisits exigits per a l'aprovació d'aquest. És important prendre el temps necessari per a fer aquesta anàlisi perquè és fonamental per a saber si podem assumir o no el pagament del mateix en el temps estimat.

Ràpida aprovació

Després de fer l'anàlisi, assegura't de preparar amb rapidesa tots els requisits exigits (no solen ser molts), per a fer la sol·licitud formal del préstec i així podràs gaudir dels diners en poques hores. Complir amb els terminis de pagament és fonamental per a evitar problemes i també per a crear un perfil benvolgut per les entitats financeres, la qual cosa et proporcionarà moltes més opcions quan necessitis sol·licitar un altre préstec d'aquesta naturalesa.

Els préstecs en línia es tradueixen en importants avantatges per als sol·licitants i comptar amb un comparador és de gran ajuda en aquest procés de cerca de l'opció més convenient. Utilitzar i aprofitar al màxim les noves tecnologies és fonamental per a prendre millors decisions, i és que així com recorrem a la web per a saber la puntuació d'un determinat restaurant, també és important fer-ho quan desitgem sol·licitar un préstec en línia.

Els comparadors són els nostres millors aliats en aquesta cerca perquè ens permeten saber un aproximat del qual hem de pagar gràcies als simuladors i, addicionalment, tenim accés a informació precisa i actualitzada dels millors préstecs que s'ajusten al nostre perfil, a més de saber amb exactitud les condicions de cadascuna de les opcions disponibles.