Com triar portes per a l'interior de la llar

Un dels articles més importants a l'hora de triar la decoració de la nostra llar serien les portes que es troben dins d'aquest. Hi ha una àmplia varietat de materials, colors, grandàries i formes que podem triar per a fer més plaent el lloc on convivim dia a dia.

Aspectes principals per a triar portes per a la llar

El material del qual estarà fet és un dels aspectes més rellevants per a tenir en compte al moment de la nostra elecció. Cada tipus de porta tindrà avantatges respecte a una altra. Per exemple, si vols una mica més modern, fàcil de netejar i que a més puguis pintar d'un color que pugui combinar amb la nostra decoració. En aquest cas, llavors, la porta de laca és l'elecció més adequada.

O, per contra, prefereixes una cosa més clàssica, càlid i que a més li doni aquest toc robust a la teva llar? Una porta massissa de pi és l'elecció més encertada. Revisa les teves opcions en un catàleg de portes per a interior.

Cal saber que podem triar una àmplia varietat de motllures. Des de les més clàssiques, que posseeixen una forma arrodonida i carregada de molts detalls, fins a les llises que se centren més en la simplicitat. Aquestes últimes aposten per l'estil "menys és més". A més de la forma de la motllura, a la porta podem agregar-li cristalls que li donaran elegància extra que potser estàs buscant en la teva llar.

Respecte als cristalls, cal tenir en compte que existeixen els cristalls de seguretat, que, com el seu nom l'indica, són més duradors i resistents. Això es deu al fet que compten amb diverses capes de vidre. Tanmateix, aquests cristalls poden ser més costosos que els normals.

També està l'opció de triar els cristalls simples. Haurem de tenir més cura a l'hora de tancar la porta amb força per a evitar possibles accidents amb ells.

Quan usar portes lacades blanques?

Primer que res, aquest tipus de portes destaquen per la seva estètica i la seva combinació amb diferents tipus de sòls. El seu material és totalment massís, sense cap buit al llarg de la seva estructura. Estan fetes de mdf, la qual cosa li proporciona pes, robustesa i durabilitat: ens garanteix un producte de gran qualitat.

Una altra dada important és que, a l'hora de comprar portes blanques, tenen com a mínim dues capes de laca en la seva estructura. La combinació del mdf juntament amb la laca porta amb si una resistència a pràcticament qualsevol temperatura i humitat que pugui tenir la casa on es col·loqui.

El procés en el qual es realitza aquest tipus de portes es produeix en un ambient totalment controlat, passant per un estricte control que supervisa que no hi hagi esquerdes o estelles que puguin portar a la filtració de pols o brutícia en l'estructura. Després d'aquest procés, aquestes portes són revisades minuciosament per a constatar que tinguin les mesures adequades i que qualsevol imperfecció es pugui arreglar abans de sortir al mercat.

Aquestes portes, gràcies al seu material i color, són versàtils al moment de pintar-les, així que qualsevol color que es trobi en la carta RAL pot ser usat per a aplicar-ho sobre elles. Simplement, hem de triar quin és el to que combini més amb la nostra decoració i pintar al nostre gust.

Quan emprar portes rústiques de fusta massissa?

Aquestes portes tenen una característica en particular: estan fetes 100% de fusta natural de pi, així que són més tradicionals a l'hora de la seva fabricació. No obstant això, també s'han implementat noves tècniques a l'hora de fabricar-les, la qual cosa donarà una major qualitat.

Aquestes portes rústiques de fusta massissa poden tenir diferents tipus d'estils i tons. Això permet que s'adapti millor a la nostra llar. Podem anar des de dissenys clàssics, moderns, fins a avantguardistes, pels diferents acabats que podem aconseguir en aquesta mena de porta.

Encara que la calidesa i l'estil que porten amb si aquestes portes ens pot semblar més que suficient, la veritat és que tenen molts més beneficis en tenir compte. El seu material és més ecològic i amigable amb el medi ambient, en ser reutilitzable i reciclable.

L'acabat amb el qual compten aquest tipus de portes ens garanteix que puguin aguantar canvis bruscos de temperatura i en les condicions d'humitat. De fet, la forma en la qual està tractada aquest tipus de porta fa que sigui impermeable, així que encara que per accident la porta arribi a rebre algun tipus de líquid, podem estar tranquils que no es danyarà o eixamplarà de manera permanent.

Altres beneficis són la reducció acústica i tèrmica que tenen aquest tipus de portes. D'una banda, l'aïllant acústic que ens atorga la fusta és un dels millors que existeixen. Això es deu a un dels components biològics que té la fusta, la qual és la cel·lulosa, capaç d'inhibir gairebé qualsevol so que es trobi entre la fusta i un altre lloc. Per l'altre, la fusta té amb si un benefici d'aïllant tèrmic, així que servirà per a ajudar a mantenir la temperatura de l'estada.