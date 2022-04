Per què es regala un llibre i una rosa per Sant Jordi?

La festa de Sant Jordi és una de les més importants a tota Catalunya. Amb una forta tradició que ve de fa molts anys, aquesta data és una de les festes més emblemàtiques i més antigues de tot el territori. El dia de Sant Jordi és el patró de Catalunya, i és un dia de celebració en molts aspectes de la cultura. És habitual que s'ensenyi la senyera als balcons o als vehicles oficials, ja que ningú vol ocultar l'amor cap aquesta festa tan especial. Algunes de les tradicions més típiques són regalar roses per Sant Jordi, perquè la ciutat és plena de paradetes de flors. No obstant, per aquelles persones que no tenen temps per comprar existeix l'opció de comprar flors a domicili, una solució per aquelles persones que no tenen disponibilitat el dia de Sant Jordi o simplement volen donar una sorpresa especial a algú. En aquest article, expliquem l'origen i les tradicions d'aquesta festa tan especial.

Origen de la Festa de Sant Jordi

En el segle XV ja s'organitzava a Barcelona una fira de roses amb motiu de Sant Jordi. Acudien sobretot nuvis, promesos i matrimonis joves, i això fa pensar que el costum de regalar una rosa té l'origen en aquesta festa, que se celebrava en el Palau de la Generalitat.

D'altra banda, l'origen de la festivitat associada al llibre el situem en els anys vint del segle passat, quan l'escriptor valencià Vicent Clavel i Andrés, director de l'editorial Cervantes, va proposar a la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona i al Gremi d'Editors i Llibreters organitzar una festa per a promoure el llibre a Catalunya. La data triada va ser el 7 d'octubre de 1927.

En 1929, durant l'Exposició Internacional de Barcelona, els llibreters van decidir organitzar-se i van sortir al carrer a muntar quiosquets per a presentar novetats i fomentar la lectura. La iniciativa va tenir tant d'èxit que es va decidir canviar la data i es va establir com a Dia del Llibre el 23 d'abril, dia que coincideix amb la mort de dos grans autors de la història de la literatura: Cervantes i Shakespeare.

Ja des del principi, la festa va contribuir a donar un fort impuls a la producció editorial catalana i encara avui conserva aquesta essència. I ha estat tan gran la transcendència de la festivitat catalana que en 1995 la Conferència General de la UNESCO va declarar el 23 d'abril Dia Mundial del Llibre i del Dret d'Autor.

Un dia especial ple de llibres i flors

El dia de Sant Jordi també és molt especial per la compra de llibres. Els carrers es plenen de petites botigues de llibres que treuen els millors títols al carrer, perquè els vianants puguin escollir el millor regal possible. Es tracta d'un dia molt especial on es poden realitzar gran quantitat d'activitats culturals on gaudir dels millors llibres i les millors roses en companyia dels nostres. Per aquest motiu, cada Sant Jordi els carrers s'omplen de milers de persones que no volen perdre's aquesta festa tan especial.