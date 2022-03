Posicionament SEO i altres tècniques de màrqueting que has de conèixer

El mercat en línia està caracteritzat per un elevat grau de competitivitat, en el qual destacar s'ha convertit en una autèntica odissea per a qualsevol mena d'empresa -tant les grans com les petites-. No obstant això, existeix una metodologia pròpia del màrqueting digital que incrementa les probabilitats de triomfar: el posicionament SEO. Per això, conèixer tot el relatiu a aquesta tècnica, així com altres estratègies de publicitat virtual, i delegar en especialistes del més alt nivell s'antulla una comesa essencial per part del teixit empresarial del segle XXI.

Què és el posicionament en línia

Tot usuari d'internet es nodreix dels motors de cerca a l'hora de navegar pel món en línia. Aquests motors utilitzen algorismes d'avantguarda quan decideixen quines pàgines web mostren i quins no, fent del SEO Barcelona un aspecte crucial en matèria corporativa.

El SEO recull tots aquests algorismes que empren cercadors com Google. És a dir, és el mecanisme destinat a ordenar el full de resultats a la qual accedeixen els usuaris d'internet, categoritzant per rellevància les diferents plataformes en línia de l'àmbit empresarial.

Seguint en aquesta línia, el posicionament SEO busca jugar precisament amb aquests algorismes. És a dir, es tracta d'un conjunt d'accions destinades a portar a les pàgines en qüestió als primers llocs del full de resultats, assegurant així una notable presència digital.

La importància del SEO per a captar clients

Quan es desenvolupen estratègies de SEO intel·ligents i efectives, la pàgina web de qualsevol empresa comença a aparèixer per sobre dels membres de la competència. En conseqüència, el rol d'agències com Diceto és essencial en els temps que corren a l'hora de captar nous clients.

La regla és ben senzilla: com més alt apareix la nostra web, més trànsit es genera en la plataforma. Aquest trànsit, si ve acompanyat de tècniques de venda i bones dades de conversió, dispara de manera dràstica el volum d'ingressos al qual s'aspira en el comerç electrònic.

Per aquest motiu, el posicionament SEO es presenta com la metodologia més important del màrqueting digital. Un conjunt de labors que ens faran guanyar rellevància comercial, millorar el nostre impacte en el mercat en línia i, en definitiva, donar-nos a conèixer entre la immensitat de negocis que hi ha en internet.

El rol de les agències de posicionament SEO

Una vegada analitzada la rellevància del posicionament, cal analitzar el paper que ocupa una agència SEO en el nostre esdevenir corporatiu. Parlem d'equips de professionals que s'han especialitzat en aquesta matèria i, com a tal, ens atorguen tota l'eficiència que busquem en la nostra trajectòria com a negoci.

El posicionament SEO es nodreix d'una llarga llista d'estratègies que s'han d'aplicar amb la més rigorosa diligència. La creació de continguts optimitzats, amb paraules clau, negretes o bulletpoints, i el linkbuilding són dos dels motors bàsics en qualsevol procés de posicionament.

Com que són moltes les accions que s'han de dur a terme i el mestratge de la seva execució és determinant en l'impacte, és crucial delegar la missió a les mans apropiades. Aquestes són les de les agències de SEO, assegurant que la inversió es recupera a llarg termini en forma de retorn econòmic.

Altres tècniques de màrqueting d'interès

Ara bé, malgrat la importància que té el SEO en el nostre futur com a empresa virtual, és imperatiu recordar que el treball d'una agència màrqueting digital va molt més enllà. Tot comença en el disseny web, havent d'acompanyar-se de la resta de les tècniques publicitàries.

Posicionar-se en Google és només la punta de l'iceberg, havent de fer el propi en les xarxes socials. Per això, la gestió de plataformes com Instagram o Tik Tok són labors de vital importància que, d'igual forma, ens faran créixer com a negoci en el territori en línia.

Així mateix, les agències de màrqueting s'han adaptat a les noves tècniques del llenguatge. Mitjançant l'inbound màrqueting o el neuromàrqueting es dirigeixen a l'audiència contemporània i aconsegueixen despertar el seu interès, assegurant que som una empresa moderna i apta per als estàndards comercials actuals.