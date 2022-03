Usos i avantatges del microciment en reformes

Un dels objectius principals de les reformes, és fer lluir un espai com a nou, però gastant el menys possible. Per a això, val usar materials com el microciment, el qual permet obtenir superfícies amb acabats detallistes i de luxe.

El microciment a Mallorca és un dels materials de construcció més utilitzats en els treballs de reformes. Això es deu al fet que és un tipus de revestiment continu, que no requereix l'ús de juntes, i al seu torn, funciona com a element decoratiu pels colors que se'ls pot aplicar, els quals queden amb efecte semblant a l'aigua, que resulta molt sorprenent i elegant.

La seva aplicació, malgrat ser bastant simple, ha de realitzar-se complint unes certes pautes i etapes, que són el secret per a obtenir uns resultats òptims. Per tal raó, és essencial que aquest tipus de treballs sigui executat per professionals i experts en el maneig del microciment a la regió de Mallorca.

En aquest sentit, parlarem sobre els usos i els avantatges del microciment en les reformes.

Usos del microciment en les reformes

La raó per la qual, en els treballs de renovació, s'està emprant tant el microciment, és perquè el mateix es pot usar en gairebé tots els espais i superfícies, ja sigui que es tracti d'una habitació de la casa, o un ambient en l'exterior, com per exemple patis, terrasses o façanes.

D'aquesta manera, es pot dir que els usos més freqüents que se li poden donar a aquest versàtil material, són els que segueixen a continuació:

- Parets. És perfecte per al revestiment de parets o façanes.

- Sòls. Els sòls elaborats amb paviment de microciment no sols es veuen bé estèticament, gràcies als colors i els acabats elegants que es poden aconseguir, sinó que també són molt resistents i fàcils de netejar.

- Banys. Gràcies a la seva propietat impermeable i antilliscant, el microciment és perfecte per a aplicar en els banys.

- Cuines. Serveix per a revestir pràcticament qualsevol part de la cuina, des de les parets i el sòl, fins al sostre i la placa de cocció.

- Escales. A pesar que el treball en les escales tingui un nivell major de dificultat, l'acabat és únic i increïble.

- Piscines. Quan s'usa el microciment de colors per a revestir la vora de la piscina, el resultat és cosa d'un altre món.

Avantatges del microciment en les reformes

A més de ser decoratiu, el microciment és posseïdor d'algunes característiques que poden aportar incomptables avantatges en els treballs de construcció, sobretot, en les reformes d'habitatges o oficines.

Entre les més destacades, es poden esmentar les següents:

- Es poden obtenir una gran quantitat d'acabats per a decorar.

- La seva aplicació no requereix que la superfície tingui juntes.

- Serveix tant en interiors com en exteriors.

- Es pot utilitzar en superfícies verticals, horitzontals, exposades a la humitat i fins i tot en algun mobiliari.

- Existeix una àmplia gamma de colors i textures que es poden aconseguir amb el microciment.

- L'aplicació es realitza de manera artesanal, per la qual cosa els resultats sempre són exclusius.

- És completament personalitzable.

- Té una alta capacitat d'adhesió.

- És compatible amb una gran varietat de superfícies, com ara ciment, formigó, guix, gres, ceràmica, taulells, marbre, rajoles, gres i fins a pladur.

- És un material resistent, per la qual cosa suporta cops, productes químics, ratlles i el trànsit per als vianants o vehicular.

- Segons la mena d'acabat que s'empri, el microciment pot proporcionar una superfície antilliscant.

- És impermeable.

- Permet que les obres es duguin a terme amb major rapidesa i sense tant d'aixecament d'enderrocs.

- Pel fet que el gruix del microciment és tan sols de 2 a 3 mm, no influeix de manera negativa en la càrrega estructural de l'edifici.

- El seu manteniment és fàcil, ja que només s'ha de netejar amb aigua i sabó.

Finalment, es pot dir que el microciment és un material elaborat amb productes naturals, per la qual cosa és molt amigable amb el medi ambient.