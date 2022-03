Necessites diners ja? Préstecs personals en 24h

Un dels grans avantatges de l'avanç tecnològic és la disponibilitat de tota mena d'operacions d'índole personal a les quals l'usuari pot accedir de manera en línia. Dins de l'àmbit financer, això representa la possibilitat de sol·licitar un préstec personal en menys de 24 hores, sense complicacions innecessàries o requisits excloents.

Préstecs personals urgents

Existeixen una multitud d'avantatges associats amb la tramitació d'operacions en línia i la gestió personal i financera. L'automatització de les operacions simplifica el procés de sol·licitud i redueix significativament el cost associat a aquestes. Per tant, els prestadors del sector poden oferir préstecs fets a la mesura amb grans condicions de devolució.

Això resulta molt atractiu per als casos en els quals, per la raó que sigui, necessitem diners urgents per a solucionar una despesa imprevista. Les sol·licituds d'empreses com Prestalo, una de les més representatives del sector, poden tramitar-se en pocs minuts i la seva aprovació resulta immediata. Així mateix, els diners s'acredita en el compte de la persona en un lapse de 24 hores.

Els préstecs oferts per l'empresa poden emprar-se per a qualsevol propòsit que la persona consideri pertinent i, en tractar-se d'operacions de sumes relativament baixes de diners, les seves condicions de contractació i requisits solen ser bàsics. La persona fins i tot pot obtenir finançament estant en ASNEF, sense disposar de nòmines o ingressos demostrables.

Empreses com Prestalo a més ofereixen serveis complementaris i préstecs de diferent tipus segons les necessitats de la persona. La seva plataforma és una de les més intuïtives i senzilles del mercat: la persona ingressa la quantitat necessària, completa un formulari i puja els documents de manera digital, i la plataforma li ofereix les opcions que millor s'adapten al seu perfil.

Condicions i requisits dels préstecs en 24 h

En tractar-se d'una activitat d'índole comercial, les condicions de contractació i requisits necessaris per a sol·licitar aquest tipus de préstecs solen variar en funció del prestador triat. Així mateix, la capacitat econòmica de la persona serà determinant per a establir les condicions del préstec.

No obstant això, la idea darrere d'aquests préstecs és que siguin accessibles i senzills de sol·licitar. No disposar d'ingressos demostrables ni avals no resulta excloent, ja que empreses com Prestalo comproven que l'índex d'impagament d'aquesta mena de serveis resulta molt baix.

Pel mateix motiu, l'empresa accepta sol·licituds de persones que es troben en ASNEF o en algun altre fitxer de morositat, ja que aquest tipus de circumstàncies són habituals i això no vol dir que la persona no disposi de la capacitat d'afrontar pagaments regulars moderats.

El processament de les sol·licituds a més comporta un servei d'assistència a l'usuari que li permet realitzar les consultes que consideri necessàries. En el cas de Prestalo, la connexió de la plataforma via API amb les entitats financeres de les quals disposa en el seu catàleg permet conèixer la totalitat de condicions i requisits de manera transparent i clara.

En definitiva, aquest tipus de préstecs i crèdits representen una gran eina per a aquelles persones que es troben enfront d'una despesa que no tenien previst. La disponibilitat i rapidesa d'aquests resulta significativa quan no es pot costejar que la sol·licitud es demori indefinidament o que els requisits necessaris siguin excloents.