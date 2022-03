Com fer de les vacances una experiència increïble?

Les vacances són el moment perfecte per a sortir i conèixer llocs, per això s'han d'aprofitar els serveis per a desplaçaments i allotjament més destacats, amb la finalitat de tenir una experiència inigualable. Avui dia, llogar un cotxe o allotjar-se en un hotel ecològic, són les millors maneres de gaudir al màxim de les vacances.

Per què llogar un cotxe?

El servei de lloguer de cotxes a Menorca és una gran solució a l'hora de conèixer tots els racons de l'illa. Per mitjà del lloguer de cotxes, les persones es poden oblidar de les cues i esperes que cal fer en l'aeroport, sigui buscant un taxi o transport públic, atès que els vehicles es lliuren directament en l'aeroport o als voltants.

Gràcies al monitoratge del vol, el servei assegura als clients que el cotxe estarà esperant en el moment de la seva arribada, la qual cosa és perfecte per a poder desplaçar-se immediatament a l'allotjament.

Aquest tipus de servei compta amb una àmplia flota de vehicles nous o amb poc quilometratge, entre els quals es pot triar, depenent dels gustos, el pressupost i la quantitat de passatgers que vagin en el cotxe.

A més, ofereix una assegurança a tot risc, on es cobreixen diversos incidents durant el lloguer del vehicle, alleujant les preocupacions dels viatgers davant possibles accidents durant les seves vacances.

També, inclou en el servei de lloguer un segon conductor sense cap mena de càrrec, així com una cadira per a bebè, o elevadors per a pujar les cadires de persones amb discapacitat.

Per a conèixer l'illa de Menorca, el millor consell que poden seguir els viatgers és llogar un cotxe, d'aquesta persona serà possible desplaçar-se amb més llibertat per a gaudir de diferents llocs, com el Faro Favaritx, el Parc Natural de S'Albufera donis Grau, la Muntanya Toro, o la Cova d'en Xoroi, per exemple.

A través d'aquest servei accessible i econòmic, les persones no passaran res per alt a l'hora de conèixer l'illa durant les seves vacances, al costat de la família o els amics.

Un allotjament prop de la naturalesa

Dins d'un allotjament, com l'hotel ecològic que mostra OVACEN, serà possible gaudir les vacances en un lloc que penja dels arbres i que respecte al medi ambient.

Les habitacions o botigues de l'hotel ecològic tenen semblança a una llàgrima, i pengen en un entorn acollidor i bell, on el contacte amb la naturalesa està assegurat.

Tot el que té a veure amb l'allotjament, com la seva arquitectura, la gastronomia que ofereix, i les activitats que realitzen, genera un baix impacte en el medi ambient, per la qual cosa són perfectes per als ecoturistas.

En general, en un hotel ecològic hi ha menús vegetarians o vegans, això permet a les persones que no estan interessades a menjar carn, poder comptar amb plats deliciosos per a gaudir en les seves vacances, amb ingredients procedents de cultius ecològics.

Depenent de la zona, hi ha diferents activitats per a gaudir, com a senderisme, muntanyisme o passejos en bicicletes. També hi ha zones per a poder asseure's i gaudir a l'aire lliure.

D'igual manera, les habitacions d'aquest hotel ecològic ofereixen les comoditats necessàries per al descans durant les vacances. A més, en estar apartats, és més senzill gaudir del silenci i la tranquil·litat, per la qual cosa és una bona opció per a relaxar-se.

En les vacances, un dels aspectes més importants per a tenir en compte a l'hora de viatjar és l'allotjament, per això es recomana aquesta alternativa a l'hotel tradicional, ja que aquí es pot gaudir de la naturalesa, dormir còmodament i no preocupar-se per generar mal a l'entorn natural.

Els qui desitgin un allotjament per a estar relaxats i còmodes, i que alhora, incentivi l'ecoturisme i protegeixi el medi ambient, haurien de considerar l'opció de comptar amb un hotel ecològic, una cosa cada vegada més popular amb el pas dels anys, gràcies a la cerca d'alternatives sostenibles que ofereixen la mateixa qualitat en el servei d'allotjament sense danyar a l'entorn natural.