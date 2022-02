Són desenes de milers de persones les que se sotmeten anualment a una operació de cirurgia estètica d'augment de glutis. Les dades oficials facilitades per Societat Estatunidenca de Cirurgia Plàstica Estètica testifiquen que, només als EUA, es realitzen més de 40 000 operacions d'aquestes característiques cada any.

No obstant això, com tota intervenció quirúrgica, aquesta operació pot presentar serioses complicacions i a més es tracta de la intervenció de cirurgia estètica que més risc vital entranya per als qui se sotmeten a ella.

La bona notícia és que ja és possible aconseguir un notable augment de glutis sense cirurgia mitjançant un nou tractament denominat HIFU corporal.

Coneguem en què consisteix el tractament, quins avantatges ofereix respecte a la tradicional operació de cirurgia estètica i on podem dur a terme aquest tractament per a augmentar la grandària i la fermesa dels nostres glutis.

Augment de glutis amb el tractament HIFU Corporal

Aquest tractament es basa en l'aplicació d'ones vibratòries d'alta freqüència que són imperceptibles per l'oïda humana.

El primer efecte que s'aconsegueix és una acceleració metabòlica de la zona tractada. A més, les ones ultrasòniques obren les cèl·lules grasses (adipòcits), facilitant l'eliminació del greix localitzat, combatent la cel·lulitis i millorant la qualitat i fermesa de la pell. El moviment cel·lular induït afavoreix el drenatge i eliminació de toxines i líquids.

L'efecte de remodelat s'aconsegueix mitjançant punts d'electrocoagulació: així s'aconsegueix generar una tensió ascendent que impedeix la caiguda del gluti.

Addicionalment, amb el tractament HIFU Corporal és possible corregir els defectes i clotets que es presenten en la pell a conseqüència de la cel·lulitis.

Avantatges d'augmentar els glutis amb HIFU Corporal

Aquest tractament presenta notables beneficis enfront de les operacions de cirurgia estètica de per a augmentar gluti:

- No és necessari passar pel quiròfan

- Tampoc és necessari usar anestèsia

- S'eviten tots els riscos i complicacions de les intervencions quirúrgiques

- És un tractament no invasiu i sense efectes secundaris

- Els pacients fan vida normal des del moment en què abandonen la clínica

- Cada sessió del tractament es realitza en uns pocs minuts

- Excel·lents resultats estètics

Quan comencen a notar-se els resultats?

Com qualsevol altre tractament no invasiu, el HIFU Corporal és un sistema els resultats del qual es manifesten de manera progressiva.

Després de la primera sessió el pacient notarà un lleu canvi a millor, però els primers resultats palpables no comencen a veure's fins a pas un període d'entre 30 i 45 dies.

La durada total del tractament dependrà del grau de flaccidesa que presenti el pacient abans de la primera sessió i del grau d'augment o fermesa del gluti que es pretengui aconseguir.

On augmentar glutis sense cirurgia

CB Clinic és el centre estètic de referència en tractaments HIFU Corporal per a augment de glutis. La ubicació CB Clinic a Barcelona és la que segueix: Rambla de Catalunya, número 95.

A més de Barcelona, CB Clinic també disposa d'un centre de medicina estètica a l'illa d'Eivissa, situat en l'Avinguda Doctor Fleming, número 5, en la localitat de Sant Antoni de Portmany.

El telèfon de contacte per a sol·licitar la teva consulta en totes dues clíniques és el 652 745 917. Sol·licita ja la teva consulta en CB Clinic i modela els teus glutis sense necessitat de passar pel quiròfan.