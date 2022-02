Els avantatges de la instal·lació de plaques solars a Mallorca

És indubtable, que la instal·lació plaques solars Mallorca s'ha convertit en una tendència en auge. L'autoconsum té cada vegada més acceptació en una societat en la qual el preu de la llum està en un continu creixement. Per tant, gaudir d'una energia solar neta ofereix molts avantatges i és un dels grans reptes i desafiaments per a la majoria dels països.

El Govern espanyol concedeix ajudes, subvencions i incentius fiscals tant a particulars com empreses que optin per aquestes instal·lacions fotovoltaiques solars. A més, les Illes Balears gaudeixen d'un bon clima al llarg de l'any i moltes hores de sol, per tant, aquest lloc ofereix moltes possibilitats sobre aquest tema.

Les raons per a instal·lar panells solars a Mallorca

Contactar amb una empresa balear de plaques solars és una gran garantia per a realitzar una instal·lació eficient i estudiar totes les possibilitats per a aconseguir el màxim rendiment. Sense cap dubte, són moltes les raons per a passar-se a l'autoconsum i ser menys dependent de les energies convencionals.

- Estalvi energètic. Una instal·lació fotovoltaica solar ens permet estalviar entre el 30 al 70% en la factura de la llum

- Energia verda. Preservar i cuidar el medi ambient és una de les prioritats de moltes ciutats. En aquest cas, es garanteix una energia neta, ja que no hi ha emissions de CO₂.

- Fàcil manteniment. La neteja i manteniment dels panells solars és mínima. Bastaria amb una revisió i neteja un parell de vegades a l'any per al seu rendiment òptim.

- Augmenta el valor de l'habitatge. El valor d'un habitatge serà molt major, tant si es lloga o s'embeni, perquè les energies renovables augmenten la cotització d'un immoble.

Contactar amb una empresa professional en instal·lacions fotovoltaiques solars

​Confiar aquest tipus de projectes en empreses serioses i professionals com a Enginyeria MASRED ofereix molts beneficis. Abans de realitzar la teva instal·lació a Mallorca és necessari complir una sèrie de requisits per a la seva legalització. Per aquesta raó, només un professional podrà assessorar correctament un client.

A més, una empresa especialitzada en instal·lacions fotovoltaiques podrà fer un projecte en funció de les necessitats específiques. Haurà de revisar la superfície, determinar quin tipus de panells col·locar, comprovar si hi ha ombres o obstacles que redueixin el rendiment, etc.

Tots aquests detalls són importants abans de fer aquest tipus d'instal·lació. A més, cal sol·licitar el permís d'obra o l'autorització municipal per a poder escometre el projecte amb garanties d'èxit. L'objectiu és aconseguir l'eficiència més gran i el màxim estalvi.

Així mateix, també es pot incloure l'aerotermia Mallorca com una energia renovable, barata i neta. Això afavoreix l'aigua sanitària calenta i dotar a un habitatge amb aire condicionat i calefacció sense haver d'escometre obres. Aquest tipus d'instal·lació és molt recomanable i gaudeix de gran acceptació en els territoris de l'Estat amb moltes hores de sol a l'any.

En definitiva, en Enginyeria MASRED es realitzen tots els tràmits legals perquè l'usuari no hagi de preocupar-se per res. Aquesta empresa és un instal·lador autoritzat que compta amb un equip professional i molts anys d'experiència per a aconseguir desenvolupar un projecte segons els requeriments de cada client.