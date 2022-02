Descobreix els habitatges més exclusius de Mallorca

Mallorca és una de les illes més espectaculars del món. Anualment rep milers de turistes estrangers que queden completament meravellats per les seves platges i les milers d'opcions de restauració i d'allotjaments que ofereix. No obstant això, encara que la moda de Mallorca no deixa de créixer constantment, adquirir un habitatge pot resultar una mica complicat. Cada vegada més persones busquen viure en aquesta illa, ja que la qualitat de vida i la tranquil·litat són superiors respecte a moltes parts del país. Els artistes més destacats del planeta han visitat aquesta illa alguna vegada o han comprat una residència, la qual cosa indica que la tendència en aquesta illa està a l'alça. És important fixar-se bé en les ofertes abans de comprar. La majoria de persones busquen cases de grans dimensions amb jardí i amb piscina, ja que és la millor opció per a gaudir al màxim amb la família o amb els nostres amics. En aquest article destaquem alguns Inmuebles exklusivos en Mallorca perquè puguis fer els teus somnis realitat.

Espectacular vila de disseny prop del camp de golf a Son Vida

Si la teva passió és el golf i gaudir de la companyia dels teus sers estimats amb unes vistes increïbles, aquesta casa és per a tu. Es tracta d'un habitatge de nova construcció amb materials de la millor qualitat, perquè puguis iniciar el teu somni de viure en una de les millors illes d'Espanya. En una de les zones residencials més luxoses de Palma pots trobar està increïble casa amb 5 dormitoris i 7 banys, perquè tots puguin tenir el seu propi espai i intimitat. Aquesta casa està equipada amb aire condicionat, garatge, calefacció, terrassa, ascensor privat, piscina pròpia i vistes a la mar, en resum, tot el necessari per a un lloc de somni. Es tracta d'un habitatge que compta amb una gran extensió de 573 metres quadrats, distribuïts en una planta baixa de quatre dormitoris, una primera planta amb un saló lluminós i cuina americana. La seva zona exterior amb una piscina privada fa d’ aquesta casa un autèntic luxe que no pots deixar passar per poc més de 6 milions d'euros.

Bella finca amb piscina i vistes al mar prop de S’ Aranjassa

S ‘Aranjassa és un dels municipis més bells de Mallorca, comunicat a la perfecció amb la resta de nuclis urbans i amb tots els serveis necessaris. Aquesta finca ofereix vistes a la serra de Tramuntana que sens dubte omplirà de pau els teus dies i tan sols a quatre quilòmetres d'una fabulosa platja d'aigua cristal·lina. La superficie construïda total és de 432 metres quadrats que es distribueixen en una planta baixa amb un ampli saló, un primer pis amb cinc dormitoris i un soterrani habilitat per a convertir-se en una sala de fitness o un cinema privat on gaudiran els més petits de la casa. Aquesta casa està equipada amb tot allò que necessites per a obtenir el màxim confort, sense importar l'època de l'any. Gaudeix de l'aire de la mar mediterrani en aquesta fantàstica casa pel preu d'1.775.000 d’euros i descobreix tots els secrets de Mallorca.