AJUNTAMENT DE FELANITX

ANUNCI D’OBERTURA D’UN PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA

Departament d'Activitats

Expedient electrònic 2607/2017

Assumpte: activitat d’agroturisme a la finca rústica de s’Horta nova, subjecte a avaluació d’impacte ambiental ordinària

A N U N C I

En compliment del disposat a l’article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, i l’article 36 de la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, se sotmet a informació pública, per un termini de 30 dies hàbils, la documentació que més abaix es relaciona, referent a l’activitat d’agroturisme amb obres menors que està subjecte a avaluació d’impacte ambiental ordinària, a la finca rústica nomenada s’Horta nova, ubicada a la parcel·la 124, 15 (6ª volta 356) i part de les parcel·les 1, 14 (6ª volta 355), 120, 126 i 564 del Polígon 31 de Felanitx, perquè les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades hi formulin les observacions que considerin pertinents, que es poden presentar a l’Ajuntament de Felanitx:

Expedient electrònic Promotor Documentació Tipus d’activitat Capacitat 2607-2017 SOCIO GRM SL - AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL ORDINÀRIA - ANNEX D’INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA - ANNEX DE CANVI CLIMÀTIC RGE 2021-E-RE-2597 DATA 28/10/2021 AGROTURISME 40 places turístiques 2607-2017 SOCIO GRM SL PROJECTE D’ACTIVITAT AMB OBRES MENORS RGE 2017-E-RE-4094 DATA 18/07/2017 AGROTURISME 40 places turístiques 2607-2017 SOCIO GRM SL ANNEX AL “PROJECTE D'ACTIVITAT D’AGROTURISME AMB OBRES MENORS” RGE 2019-E-RC-7093 DATA 27/12/2019 AGROTURISME 40 places turístiques 2607-2017 SOCIO GRM SL - ANNEX 2 AL “PROJECTE D’ACTIVITAT D’AGROTURISME AMB OBRES MENORS” RGE 2021-E-RE-1985 DATA 20/08/2021 AGROTURISME 40 places turístiques 2607-2017 SOCIO GRM SL - AMPLIACIÓ DEL DOCUMENT ANNEX 2 AL “PROJECTE D’ACTIVITAT D’AGROTURISME AMB OBRES MENORS” RGE 2021-E-RE-2152 DATA 08/09/2021 AGROTURISME 40 places turístiques 2607-2017 SOCIO GRM SL - PROJECTE BÀSIC I EXECUCIÓ APÈNDIX A L’ANNEX N.º 2 DEL “PROJECTE D’ACTIVITAT D’AGROTURISME AMB OBRES MENORS.” RGE 2021-E-RE-2510 DATA 19/10/2021 AGROTURISME 40 places turístiques

La competència per autoritzar el projecte d’agroturisme amb obres menors, inclosos els seus annexes, correspon a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Felanitx.

La documentació anterior es pot consultar:

- A la seu electrònica de l’Ajuntament de Felanitx (ajfelanitx.eadministracio.cat) en la qual consta la documentació completa per a la seva consulta, adreça electrònica:

https://drive.google.com/drive/folders/14UoJZtUCBBRVK7owPLLTqEGCsP48YAFk?usp=sharing

- En el Departament d'Activitats de l’Ajuntament de Felanitx, de dilluns a divendres de les 9’00 fins a les 14’00 h, excepte festius. Per obtenir informació de l’expedient es podran utilitzar els mitjans (direcció postal, telèfon i fax) que s’indiquen a continuació: Ajuntament de Felanitx, Plaça Constitució núm. 1 07200 Felanitx, (Illes Balears)-Telèfon 971580051 – Fax 971583271.

Felanitx, document signat electrònicament al marge.