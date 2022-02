Com cuidar el cabell: trucs

Molts factors són els que afecten l'hora d'aconseguir comptar amb un cabell sa i per a gaudir d'una cabellera envejable forta i amb lluentor cal dedicar una mica de temps i acaronar a aquesta part tan important del cos. En aquest article es mostren alguns trucs a seguir per a aconseguir aquest propòsit.

Cada vegada són més els productes que es troben en el mercat per a acaronar i cuidar la cabellera tant de la dona com de l'home, ells cada vegada es preocupen més pel seu físic i la seva aparença, alguna cosa que és visible en l'enorme quantitat d'articles específics per a cavaller. Alguns d'aquests productes juguen una mica amb resultats miraculosos i publicitat enganyosa, per la qual cosa abans de realitzar la compra d'un producte per a la cura del cabell és necessari assegurar-se que s'adapta a les seves necessitats i que els seus resultats estan comprovats.

Actualment, la compra d'articles d'aquest tipus via Internet s'ha multiplicat de manera substancial i a l'hora de realitzar la compra és millor comptar amb la garantia d'un centre de confiança, com ocorre amb Farma13.

Què provoca la caiguda del cabell?

L'alopècia és un problema capil·lar molt freqüent en l'actualitat, ja no sols entre la població masculina, sinó entre la femenina també.

Entre els principals motius que provoquen aquest desequilibri es troba l'estrès, la malaltia clau d'aquest segle XX. Tota persona en la societat actual s'enfronta a episodis estressants cada dia i no és rar, ja que el ritme de vida que s'emporta és frenètic, entre les obligacions laborals, les familiars i la falta d'un moment, per breu que sigui, de descans.

Respecte a la caiguda del cabell, experts confirmen que en determinades estacions de l'any es produeix especialment, com ocorre a la tardor i primavera. Sembla ser que els canvis en les hores de llum afecta al rellotge biològic de l'organisme i concretament a la renovació capil·lar, accentuant-se en tals estacions.

Finalment, esmentar que les condicions de l'entorn que envolten a l'usuari també influeixen en una major caiguda del cabell. Un clar exemple són aquells casos en els quals s'habita en ambients excessivament humits, en aquesta situació els porus del cos es troben exposats constantment a influències externes, o una exposició excessiva del cabell als raigs solars i a l'aigua de la mar durant l'estiu, fa que passi a fer-se fallida i trencar-se, perdent lluentor i tornant-se sec.

Trucs per a gaudir d'un cabell sa

Entre les principals cures a tenir amb el nostre cabell perquè llueixi bell és no exposar-lo a temperatures extremes, això és aplicable a l'hora de rentar-ho (sempre amb aigua tèbia, ja que augmenta el flux sanguini en la zona estimulant el seu gruix i lluentor) i a l'hora d'assecar-los, posar al màxim dispositius com són l'assecador, la planxa o el rizador està prohibit si vol presumir de cabellera, a potència mitjana és suficient.

A pesar que fins fa poc poques persones es donaven massatges capil·lars, aquesta activitat s'està introduint gradualment com en la higiene diària de moltes llars, ja que està comprovat que un bon massatge de cuir cabellut ajuda a un millor reg sanguini del cuir cabellut, a més com a plus addicional és que és ideal per a alliberar estrès després d'una llarga jornada de preocupacions que provoquen la tensió de la zona.

Raspallar-se el pèl abans d'anar al llit és un acte que es tracta pràcticament d'una tradició, era bastant comuna en generacions anteriors i ve bé continuar fent-ho, ja que ho enforteix. Raspallar-se el cabell després de sortir de la dutxa també és molt comuna, però cal assegurar-se de desembolicar-lo quan estigui completament sec, ja que el pèl mullat és molt més fràgil i fàcil de trencar, sempre des de les puntes a l'arrel i amb suavitat.

I finalitzar que una alimentació equilibrada és bàsica perquè l'organisme estigui sa.