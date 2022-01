Psicòlegs a Mallorca, quines són les millors teràpies que ofereixen?

La psicologia és una disciplina molt important per a l'ésser humà, tenint en compte que els professionals del sector tenen com a objectiu ajudar altres persones a resoldre els seus problemes, independentment de la naturalesa que tinguin, d'aquí ve que imparteixin diverses teràpies específiques amb base en les necessitats de cadascun dels usuaris.

En moltes ocasions, les persones pensen que acudir a un psicòleg és símptoma de malaltia greu o bogeria, però res més lluny de la realitat. La veritat és que la psicologia és una disciplina que serveix per a ajudar les persones a millorar en les seves vides, deixant enrere fòbies, pors o qualsevol altra malaltia que no li permeti fer la seva vida amb normalitat.

En aquest sentit, les teràpies psicològiques són les grans aliades dins d'aquesta mena de situacions, sabent que els professionals del sector estan perfectament qualificats per a impartir-les. Aquí cobren protagonisme els psicòlegs de Mallorca com és el cas de Marián Batle. Psicòloga especialista en diverses teràpies amb molts anys d'experiència en el sector i amb nombrosos casos d'èxit.

En què consisteix la teràpia psicològica?

Anomenada també psicoteràpia, es tracta d'un conjunt de tècniques que duen a terme els psicòlegs experts amb l'objectiu de millorar notablement la qualitat de vida de les persones que acudeixen a ells. Gràcies a aquestes tècniques es pot modificar la conducta dels pacients davant unes certes situacions o problemes, els quals, provoquen malestar en ells.

Quan acudir a teràpia?

Són moltes les situacions en les quals les persones han d'acudir a teràpia sent de les més freqüents quan es pateixen fòbies, ansietat, trastorns alimentosos, depressió, problemes d'autoestima, dependències o addiccions, fracàs escolar, problemes de parella o fins i tot trastorns d'índole sexual, entre altres coses.

Quines són les millors teràpies psicològiques?

Depenent del problema que presenti el pacient, així caldrà dur a terme un tipus de teràpia o una altra, no obstant això, hi ha algunes que són les més habituals i es consideren les millors en aquest terreny.

De parella

Sens dubte, és una teràpia molt freqüent, sabent que s'ha d'acudir a ella en el moment que una parella no va bé i tenen problemes greus en el seu dia a dia, arribant a ocasionar frustració o en els pitjors casos, odi. En aquest sentit, les teràpies de parella es converteixen en les millors companyes per a poder donar solució a tots aquests problemes que s'han presentat, amb esforç i dedicació i l'ajuda dels professionals del sector, pot tornar a ressorgir l'amor i a crear de nou un clima acollidor i de confiança en el nucli familiar. En aquesta mena de teràpies s'incideix molt en el diàleg, el respecte i el compromís, fent que la parella comparteixi la vida i també tingui la seva llibertat. En aquests casos, la comunicació és essencial i és el psicòleg el que s'encarrega de restablir la connexió que s'ha perdut en la parella.

Ansietat

Els tractaments per a l'ansietat també són bastant freqüents, sobretot en els últims anys tenint en compte que les persones porten una vida frenètica i a penes deixen temps per a ells mateixos. Generalment, l'ansietat no sols es considera una malaltia mental, ja que comporta a malestar físic sabent que en moltes ocasions apareixen símptomes com a marejos, tremolors o taquicàrdies. El normal en aquests casos és que es dugui a terme una teràpia cognitiu-conductual, ja que és la que treballa amb els pensaments, comportaments i pors dels pacients, amb l'objectiu que ells identifiquin la conducta que tenen davant aquests problemes i els puguin modificar de manera positiva.

Autoestima

La baixa autoestima és un altre dels problemes habituals que poden presentar els pacients. En aquest sentit, també existeix una teràpia psicològica específica per a això, ajudant al fet que les persones es vulguin a si mateixes i acabin amb aquesta inseguretat que no els deixa fer una vida normal. La finalitat d'aquestes teràpies és construir una imatge millor dels propis pacients i comptar amb una visió més positiva.