Com pot ajudar-te la fisioteràpia i per què has de recórrer als millors professionals

La fisioteràpia és la disciplina mèdica que ajuda a avaluar, diagnosticar i curar sense l'ús de medicaments els problemes de falta de mobilitat i altres disfuncions derivats de les situacions per les quals es pot passar al llarg de la vida i que danyen la salut.

És molt freqüent que sigui necessària la intervenció d'equips multidisciplinaris per a abordar els tractaments necessaris que permetin recuperar la qualitat de vida i deixar de costat el dolor.

Àrees de la fisioteràpia

Dins de la pràctica de la fisioteràpia es troben diferents especialitats, considerades com a oficials o com a medicines alternatives, encaminades a cuidar del benestar des de diferents perspectives, i entre elles es troba l'osteopatia.

El principal objectiu d'aquesta és ajustar l'harmonia de tot l'organisme a nivell múscul esquelètic i aconseguir la volta a l'autoregulació corporal mitjançant l'ús de fred, calor, aigua, llum, electricitat i massatge manual.

L'osteopatia tracta totes les zones del cos que poden comprometre seriosament la capacitat de moviment, fins i tot d'independència o que, d'alguna altra manera, com que cursin amb dolor, i es converteixin en limitatives.

Els diferents enfocaments amb què es practica aquesta tècnica delimiten camps d'actuació concrets que comprenen les següents zones corporals:

- Zona estructural. En aquesta àrea l'osteòpata encamina el seu treball a localitzar i reparar les fallades en músculs i ossos que provoquen el desequilibri de l'organisme i, per tant, afebleixen la salut en general.

- Zona cranial. El tractament d'aquesta zona es dirigeix a la correcció del flux del líquid cefalorraquidi quan la seva normalitat es veu alterada. Aquest element és el que circula entre les unions dels ossos del crani, i arriba a la zona sacra, per això la seva mala circulació pot portar problemes en tot l'organisme.

- Zona visceral. Com el seu propi nom indica. L'osteòpata en aquest cas dirigeix el seu esforç a recuperar la mobilitat correcta dels òrgans interns, ja que l'alteració en un d'ells repercuteix en la resta sent focus de patologies i dolors de difícil diagnòstic amb proves mèdiques rutinàries.

Quan es té diagnosticada alguna patologia que requereixi la intervenció d'aquests professionals cal dirigir-se a centres especialitzats, ja que perquè els resultats siguin els desitjats no és convenient posar-se en mans de qualsevol.

L'osteopatia moderna ja inclou altres àrees de recerca i tractament que van una mica més enllà i entren en el camp pediàtric, a la recerca de solucions per a les malalties de fins i tot els nounats; i en la correcció de fallades en l'articulació temporomandibular (ATM) que provoquen dolor i dificultat a l'hora de l'alimentació.

Qualsevol tractament mèdic que exigeixi de la intervenció de fisioterapeutes ha de partir de la premissa que ni la malaltia, ni les malalties, ni el dolor han de ser tractats com una cosa aïllada, sinó com un tot l'origen del qual pot no estar focalitzat en el més evident.