Nou projecte a l’emblemàtic edifici El Mirador de Sa Punta

El Mirador de Sa Punta ha recuperat la seva activitat gràcies a l'obertura del nou Restaurant Sa Punta, un projecte ambiciós amb un resultat que complirà les expectatives de tots els seus clients.

Una reforma integral

El projecte del nou restaurant Sa Punta partia de la renovació de les instal·lacions de l'antic Club Nàutic Villacarlos. Després d'uns quants anys en què l'edifici havia romàs desocupat, aquesta proposta li ha donat una segona vida, recuperant una de les millors terrasses que trobaràs del sud de Menorca.

Amb aquesta reforma han aconseguit crear un ambient totalment integrat en l'estil de l'illa però alhora modern i actualitzat. Un ambient que convida a gaudir d'un bon menjar i una sobretaula agradable en bona companyia amb vista a la mar.

Situat as Castell, té una ubicació privilegiada en l'entrada que fa la mar Mediterrània fins a Maó amb unes vistes que milloren en els capvespres de l'illa.

Maridatge de tradició i avantguarda

La cuina del Restaurant Sa Punta arriba amb una oferta de maridatge de productes locals i de proximitat amb les tècniques culinàries més avantguardistes. La seva oferta gastronòmica està composta per bastants preparacions de la mar entre les quals es troben diferents plats en els quals peixos i mariscos són els protagonistes. També destaquen les seves elaboracions de carn i alguns dels arrossos més típics de la zona. A més, compten amb opcions vegetarianes i veganes perquè ningú es quedi sense provar les seves especialitats. Sempre amb elaboracions en les quals es combina les receptes tradicionals i les tècniques més modernes per a crear plats que sorprenguin els paladars més exigents.

Tot això podrà ser regat per un dels seus vins entre els quals trobaràs varietats locals amb presència també d'alguns dels millors cellers del país.

Com a tancament per a un menjar perfecte, podràs gaudir de les seves meravelloses postres elaborades amb afecte perquè el record del menjar romangui en la teva boca i la teva memòria durant molt de temps.

Gaudir del moment

En travessar les portes del Restaurant Sa Punta es respira un aire que convida a aturar i gaudir del moment. La seva cuina amb ingredients locals i amb receptes tradicionals et portaran a un temps en el qual les coses es feien d'una altra manera, amb calma, ben fetes.

La decoració del local en la qual es combinen colors neutres amb elements naturals, fustes i plantes fan que la sensació de relax sigui encara major.

Si a això li sumem un enclau amb vistes a la mar tranquil·la de la bocana del port de Maó, des d'on veuràs els tradicionals llaüts sortint a pescar i des d'on també podràs gaudir de dies assolellats i capvespres espectaculars, el que aconseguim és una vetllada inoblidable en la qual voldràs parar el temps per a esprémer-la al màxim.

Aquesta nova obertura farà les delícies dels amants de la gastronomia i dels qui busquen parar el rellotge per unes hores per a gaudir del menjar i de la companyia en la millor ubicació de l'illa de Menorca. Si vols visitar el restaurant, el trobaràs en Carrer Miranda de Calçs Fonts, 2, 07720 Es Castell, Illes Balears. Pots telefonar al 690 85 46 71 per a fer la teva reserva.