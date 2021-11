Malgrat l'increment del preu de la matèria primera, les reformes a Mallorca segueixen a l'alça

Tots estam veient i llegint en l'últim mes com l'increment del preu de les matèries primeres està causant problemes en molts sectors, amb costos a l'alça que hem comprovat fins i tot en l'alimentació.

Malgrat que aquest increment hi ha qui com Solintex Balear, empresa de Reformes a Mallorca, està fent el possible per a mantenir els preus els més baixos possibles, repercutint el mínim aquest augment en els seus pressupostos.

Els clients ara revisen més els costos

Les reformes a Mallorca segueixen a l'alça, alguna cosa que ha donat un impuls a un sector que estava en problemes abans de la covid.

De fet, ha estat la pandèmia la que ha provocat que les reformes tinguin creixements espectaculars no sols a l'illa, sinó en tot el país, amb xifres que s'han doblegat en alguns sectors com l'energia fotovoltaica.

Els electricistes a Mallorca no paren de rebre peticions amb pressupostos, però han notat que ara els clients es fixen més en els imports pel fet que saben que hi ha hagut un augment generalitzat en els preus dels materials.

Les millores eficiència energètica són les més demandades

Encara que es continuen demanant reformes de banys a Mallorca, la veritat és que són les que tenen a veure amb l'eficiència energètica les que ara estan sent més demandades.

A l'illa, com en la resta d'Espanya, la mitjana d'edat del parc d'habitatges és alta i fa dècades l'eficiència energètica no era una de les preocupacions dels arquitectes i dels compradors.

La calor és un problema a l'illa, i sense unes bones finestres i aïllants en parets i sostres l'estiu es fa molt dur fins i tot amb l'aire condicionat, que amb unes males condicions d'aïllament no per en tot el dia, amb la consegüent factura de la llum estratosfèrica.

Les humitats també són una altra de les "estrelles" de les reformes en aquests temps de postpandèmia, ja que a Mallorca sol haver-hi problema de condensació en els habitatges per motius obvis, i en aquest cas es pot optar per posar sistemes de ventilació forçada.

Existeix una certa preocupació per la seguretat

No sols són els paletes i els electricistes els que no paren, sinó que els manyans a Mallorca també tenen molta feina, fruit d'una creixent preocupació per la seguretat.

Mallorca no és un lloc insegur, però una vegada que es fan reformes molts clients es decideixen a millorar les seves portes amb millors panys, d'aquest tipus que incorporen noves tecnologies contra el bumping i tècniques similars que usen els lladres per a entrar en els habitatges que tenen barrets forts amb diverses dècades d'antiguitat.

És cert que les matèries primeres estan pujant, però les empreses fan tot el possible per a ajustar al màxim els preus, de manera que les reformes continuen a bon ritme perquè tots volem millorar les nostres cases després d'adonar-nos que no eren l'habitables que pensàvem durant el confinament, quan de sobte vam haver d'estar sense sortir les 24 hores al llarg de diversos mesos.