Existeix un disc dur SSD per cada persona

No hi ha dubte que el disc dur SSD ha vingut per a quedar-se. Tant és així que moltes marques capdavanteres en tecnologia s'han llençat en el desenvolupament de diferents models per tota mena de dispositius. A més, ofereixen un ventall de prestacions que cobreixen les diverses necessitats tant de particulars com d'empreses.

Per aquest motiu, si tens pensat adquirir un nou disc dur SSD el més recomanable és analitzar les diferents opcions mitjançant una comparativa SSDs que mostri amb detall les prestacions més importants, així com els usos més indicats per a cadascun.

Així per exemple pots buscar-te un disc SSD per a la PS5 i ampliar la capacitat d'emmagatzematge de la teva consola utilitzant el sòcol per a tal fi. Amb la incorporació de discos SSDs la PS5 ha experimentat una gran evolució reduint els temps de càrrega a la mínima expressió.

I si es tracta de mirar al futur llavors caldrà apostar pels discos de quarta generació NVMe 4.0 o PCIe 4.0, que ja donen mostres de la seva veritable capacitat millorant el rendiment dels dispositius i postulant-se com el gran aliat dels jocs d'última generació que estan per venir.

Però què és un disc dur SSD?

Com és de suposar SSD és un acrònim en anglès, en concret de les paraules Solid State Disk que podríem traduir com a discs d'estat sòlid. Es tracta d'un dispositiu d'emmagatzematge format per una sèrie de microcircuits interconnectats, que no fa servir dispositius mecànics i que té un temps baix de lectura i escriptura.

Això es deu, al fet que els discos durs SSD utilitzen un sistema de memòria flaix que es caracteritza perquè pot dur a terme simultàniament diferents accions tant de lectura com escriptura en el disc, augmentant considerablement la velocitat dels processos.

En realitat, fa molts anys que convivim amb aquesta mena de memòries SSD que ja apareixien en els primers mòdems o en les BIOS dels ordinadors. Avui dia estan demostrant tot el seu potencial com s'aprecia en els NVMe 4.0 i a poc a poc van desplaçant als discos durs HDD que no poden aconseguir aquest rendiment.

Avantatges dels discos durs SSD

L'avantatge més evident és que la transferència de dades és gairebé instantània millorant el rendiment de qualsevol equip en el qual estigui instal·lat. A més, han demostrat ser més fiables i tenir una vida útil més llarga en comparació amb els HDD, ja que no tenen components mecànics que generen vibracions i avingudes.

En segon lloc, ofereixen una alta capacitat d'emmagatzematge amb una grandària més reduïda i un menor pes. D'altra banda, poden fabricar-se en diferents formes que faciliten el seu acoblament en els diferents dispositius.

Finalment, podríem afegir que els discos durs SSD són més silenciosos i tenen menor consum energètic, la qual cosa pot suposar una gran diferència si parlem de grans instal·lacions de servidors.

En suma, el disc dur SSD està marcant el camí en el desenvolupament de les noves tecnologies, oferint gran versatilitat en adaptar-se a tota mena de dispositius. Podem usar un disc SSD per a la PS5 o per als nostres ordinadors i ja està en els nostres telèfons mòbils, així com en tota mena de memòries portàtils. Així que, digues-me com ets i et diré que disc SSD necessites.