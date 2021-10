Torna la temporada d'esquí a Vaquèira

El 27 de novembre comença la nova temporada d'esquí 2021-2022 a Vaquèira Beret. Per a enguany s'oferiran nous serveis i competicions per a donar-li una estada més completa i tranquil·la a tots els visitants.

De fet, s'estima un creixement exponencial que permeti recuperar les pèrdues milionàries que va enfrontar l'estació aranesa l'any anterior, després de l'alerta sanitària mundial.

La inversió realitzada supera els 7 milions d'euros. Això ha permès millorar tots els espais i comptar amb el personal adequat per a assistir a tots els turistes. Trobaràs parcs infantils, classes d'esquí (per a professionals i principiants), serveis de menjar i allotjament complet i una infinitat d'alternatives amb les quals tindràs un viatge inoblidable.

Novetats i millores per a gaudir la temporada d'esquí

En tota Vaquèira trobaràs noves instal·lacions condicionades perquè la pràctica d'esquí sigui molt més professional i amena. Gaudiràs de noves pistes i els serveis d'escoles especialitzades en l'ensenyament de l'esquí, com a Esports J. Moga. Així podràs estar molt més segur i passar un moment inoblidable amb la teva parella, família o amics. Aquesta preparació s'ha fet amb diversos mesos de planificació i ha generat centenars d'ocupacions. Com a resultat, enguany l'estació t'oferirà un ampli ventall de possibilitats. Per això, el més recomanable és que tinguis un itinerari per a administrar bé el teu temps i treure-li el millor profit. També s'ofereixen serveis com el BaqueiraPASS i el BaqueiraTICKET perquè puguis comprar els dies d'esquí a compte.

Podràs rebre classes per a aprendre o perfeccionar la teva tècnica

Cada any Vaquèira rep milers de professionals en esquí o practicants bastant coneixedors. No obstant això, molts d'ells aprofiten el seu viatge per a posar en pràctica noves tècniques, adquirir altres destreses i fins i tot preparar-se per a competències més exigents.

Igualment, en l'estació aquests visitants poden pagar per serveis complets de classes d'esquí, enfocats en esquiadors ja experimentats.

A més, també hi ha classes especialitzades pensades per a aquells que mai han esquiat en la seva vida. Aquestes classes també són dictades per professionals que poden ajudar-te amb molta paciència a començar en el món de l'esquí. Amb unes quantes lliçons ja podràs esquiar amb seguretat i gaudir de gom a gom l'estació.

També hi ha opcions per als més petits

Si viatges amb nens, el servei MOGA KIDS ofereix classes d'esquí especials per a ells. En aquestes classes els nens són dividits per edats i nivells i són instruïts per personal altament preparat amb més de 10 anys d'experiència en el sector.

A més, realitzen diverses dinàmiques de grup que fan que els nens passin un moment agradable, mentre els seus pares comparteixen amb altres adults o gaudeixen un temps tot sol.

El servei es pot pagar per hores i fins i tot hi ha paquets full day que comencen des del desdejuni. Els nens estaran completament segurs mentre aprenen a esquiar, es diverteixen i juguen als parcs infantils que hi ha en l'estació. Sens dubte, és una excel·lent oportunitat per a donar-los un moment diferent i summament enriquidor.

Controls de seguretat i protocols d'emergència

L'estació de Vaquèira Beret també ha millorat els seus punts de restauració i ha implementat diferents mesures per al foment de la sostenibilitat i l'autosuficiència. En efecte, enguany el compromís màxim és el respecte per l'entorn. Ara, als visitants se'ls ajuda a tenir major consciència ambiental i les formes de contaminació s'han reduït als nivells més baixos.

Al mateix temps, es continuen respectant les normes de bioseguretat i en totes les instal·lacions es prenen les precaucions necessàries per a mantenir als visitants còmodes i assegurances. També hi ha punts de control mèdics, personal capacitat i totes les atencions precises davant qualsevol eventualitat.

Aprofita els avantatges de la pràctica d'esquí a Vaquèira

L'estació rep milers de turistes cada temporada, de totes les edats i de diverses parts d'Europa i el món. La raó principal, a més dels serveis, la bellesa del paisatge i la relaxació de l'entorn, és que l'esquí és un esport summament positiu per a la salut. Sense importar la teva edat, pots aprofitar tots els seus beneficis:

● Millora l'equilibri i la coordinació, ja que per a esquiar has d'adquirir una major consciència dels moviments i posicions del cos.

● Prevé lesions en el genoll i l'osteoporosi, enfortiràs la teva estructura òssia i mantindràs la teva estabilitat.

● Millora l'estat d'ànim, et sentiràs més alegre i relaxat.

● Enforteix i millora les teves cames i glutis, et veuràs i sentiràs molt millor.

● Podràs passar un moment diferent en família, lluny de la rutina i l'estrès de la ciutat.

● Esquiar ajuda a cremar calories i perdre pes, ja que és una activitat de resistència aeròbica i un exercici cardiovascular realment bo.

● Augmenta la teva concentració i millora diferents habilitats cognitives. Estaràs molt més atent i disposat en les teves activitats.