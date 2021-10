Com organitzar unes noces a Menorca

Menorca és una de les illes més impressionants de tot el Mediterrani gràcies al seu clima, la conservació del seu medi ambient i a una gastronomia rica amb productes de la terra i la mar. Un racó ideal per a celebrar unes noces i sorprendre familiars i amics amb un destí de somni de cales d'aigua turquesa envoltades de bosc mediterrani.

Menorca ha estat nomenada Regió Europea de la Gastronomia 2022 gràcies a la riquesa de la seva alimentació i a la varietat i qualitat dels plats típics de la zona. A més, amb l'obertura de la galeria G&W Menorca s'està posicionant com a destí per a noces gràcies als seus paisatges i la seva gastronomia.

L'existència d'empreses com Coctelebra Unique Events, especialitzada en l'Organització de noces a Menorca també ha contribuït al fet que cada vegada més parelles decideixin donar-se el sí que vull i unir les seves vides per sempre en aquesta illa balear. I és que s'encarreguen de fins al menor dels detalls perquè els nuvis i els seus convidats només es dediquin a gaudir d'aquest dia tan especial.

Passos per organitzar unes noces de somni a Menorca

Perquè les noces surti a la perfecció és necessari seguir una sèrie de passos, com són els següents:

Buscar ubicació

Buscar una ubicació per a celebrar les noces és el primer que has de fer. És fonamental triar un lloc en el qual celebrar l'enllaç, ja sigui en interiors o en exteriors. Però també un lloc per a la posterior celebració. A l'illa existeixen multitud d'opcions, però no ho deixis per a l'últim moment perquè els espais poden estar reservats ja per altres parelles.

Buscar allotjament per als convidats

Un aspecte a tenir en compte és que els convidats que vinguin de fora de l'illa necessiten passar la nit en algun allotjament de l'illa. És fonamental conèixer el nombre de convidats que necessitaran allotjament i buscar habitacions per a ells en hotels de la zona i reservar perquè no es quedin sense lloc on dormir aquesta nit.

Servei de càtering de les noces

Quant al servei d'àpats, recomanem contractar una empresa per a organització de noces a Menorca que ofereix el servei complet i s'encarrega de tot, com és el servei de càtering. El Servei de càtering Menorca és garantia de qualitat, ja que normalment s'utilitzen aliments de la zona amb grans representacions de peixos i mariscos de gran qualitat. Tan sols has de triar el menú més interessant de tots els que t'ofereixin per a les teves noces.

Desplaçaments a l'illa

Els desplaçaments per l'illa també cal planejar-los. Parlem dels desplaçaments dels convidats fins al punt en el qual té lloc l'enllaç i la posterior celebració i el desplaçament dels mateixos una vegada finalitzi la festa fins al seu allotjament.

Com es pot apreciar cal tenir en compte alguns aspectes a l'hora de planificar unes noces a l'illa de Menorca. Pot ser la millor experiència de la teva vida, però és fonamental atendre a tots aquests detalls perquè tot surti a la perfecció.