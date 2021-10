Psicologia en línia: el nou format que cada vegada és més popular

Les teràpies psicològiques en línia cada vegada són més utilitzades pels professionals, alguna cosa que ha crescut bastant en l'últim any, a causa de les conseqüències de la pandèmia. En l'actualitat, la modalitat a distància és una de les més populars, ja que permet que els pacients duguin a terme els seus tractaments igual que amb la forma presencial, però amb major comoditat i flexibilitat.

És evident que l'arribada de la Covid-19 ha canviat un gran nombre de coses, entre altres, en el terreny de la psicologia, les teràpies que s'han impartit sempre en les consultes van haver de ser parades, ja que les autoritats van establir la distància de seguretat entre persones, sense oblidar nomenar els mesos de confinament.

Cal dir que molts usuaris que se sotmeten a una d'aquestes teràpies, no poden frenar el tractament de la nit al dia, ja que això pot arribar a ser contraproduent. En aquest context, els experts en el sector van haver de reinventar-se i crear una nova modalitat per a poder continuar desenvolupant la seva activitat amb normalitat. És precisament aquí on cobren protagonisme els psicòlegs en línia, amb l'objectiu d'oferir els seus serveis a través d'Internet, però en les millors condicions possibles.

Què és la teràpia en línia

S'entén com a teràpia en línia a una modalitat de tractament en la qual els experts duen a terme la seva tasca a través dels recursos que ofereix Internet i les noves tecnologies.

D'aquesta manera, s'aplica la teràpia a distància, pràcticament amb les mateixes característiques que les tradicionals sessions presencials. Es tracta d'un nou format que cada vegada està agafant més força, i que s'ha tornat molt popular a partir dels mesos de confinament.

Els especialistes asseguren que a penes hi ha diferències entre la teràpia en línia i la presencial, ja que d'igual manera, s'estarà en contacte directe amb l'expert, veient-lo a través de la pantalla de l'ordinador. A més, el mitjà en línia també permet dur a terme la tècnica d'escolta activa i, amb tots els recursos que ofereix Internet, també es poden realitzar tècniques més creatives.

Com es treballa la psicologia en línia?

El primer que cal dir, és que les teràpies en línia són molt semblants a les presencials. En aquest sentit, una psicòloga en línia normalment part d'una visió holística, sempre tenint en compte les emocions i el nivell cognitiu de la persona que està tractant, on tot té cabuda.

El principal objectiu d'aquesta mena de professionals no és un altre que fer que els pacients se sentin acompanyats durant tot el tractament, ajudant-los a integrar aquelles parts que no reconeixen i reforçant el que es coneix com a autosuport.

Per descomptat, la meta en qualsevol teràpia és millorar la qualitat de vida dels pacients. Si els tractaments són efectius, llavors el pacient acabarà per saber gestionar molt millor els conflictes que se li presentin, a més que podrà gestionar els recursos que ell mateix disposarà per a poder aplicar-los en funció de cada situació.

Quan és recomanable fer ús de la psicoteràpia en línia?

Són molts els motius pels quals una persona pot decantar-se per sotmetre's a un tractament psicològic de manera en línia. Per descomptat, les causes seran individuals, no obstant això, hi ha algunes que solen ser comunes en nombrosos pacients.

Així, se sol utilitzar aquest tipus de tractament a distància quan per motius de distància geogràfica el pacient no pot acudir a la clínica de manera presencial. També és freqüent en el moment que la persona té un problema de salut o una baixa, i no pot desplaçar-se.

D'igual manera, els motius personals més habituals són l'optimització del temps, la flexibilitat o la comoditat.

Com és una teràpia en línia?

Dur a terme una sessió psicològica en línia és realment senzill. Per a això, tant el pacient com l'especialista han de tenir un dispositiu electrònic que tingui bon accés a Internet, sent l'habitual utilitzar el telèfon intel·ligent, la tauleta o l'ordinador.

Seguidament, cal descarregar i instal·lar una plataforma segura per a fer videotrucades, com per exemple Skype. Finalment, el pacient ha d'habilitar un espai on estigui còmode, per a rebre la sessió i trobar la intimitat que pugui necessitar per a això.