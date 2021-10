Les millors tendes de papereria en línia

Tant els particulars, com sobretot les empreses, continuen necessitant fer compres de papereria de manera contínua perquè es continuen consumint folis, quaderns, bolígrafs, precintes, cola, etc.

Ara podem fer aquestes compres en línia en botigues especialitzades, que tenen grans avantatges respecte a les papereries tradicionals, perquè compten amb un estoc enorme, bons preus i ens envien la comanda a l'oficina.

Selfpaper

Una de les millors botigues que podem trobar és www.selfpaper.com, la qual porta des de 1995 donant servei a particulars i a empreses que és a qui està dirigida, perquè veiem que dóna els preus sense IVA (encara que si som particulars també podem comprar sense problemes).

Aquí tenen de tot, des del clàssic material que es pot adquirir en una papereria, passant per cadires, reposapeus, impressores, cartutxos per a aquestes, etc. El catàleg és enorme i sempre tenen promocions a les quals ens convé estar atents amb la finalitat d'estalviar-nos uns bons diners a l'hora d'aprovisionar la nostra empresa amb aquests productes.

HiperMaterial

Una altra papereria en la qual es pot comprar amb total confiança és HiperMaterial, la qual es dirigeix també a les empreses. De fet, en el seu catàleg podem veure articles relacionats amb l'ergonomia en el treball i amb la prevenció de riscos laborals.

Per a trobar els millors productes entre el seu enorme catàleg, podem dirigir-nos cap a la secció "El + Venut" on veurem un llistat amb el qual més es venen en la web, que són els béns que tenen una millor relació entre qualitat i preu, i per tant els més benvolguts pels clients.

En aquesta llista trobem alguns articles tan dispars entre si com fundes, portadocuments, bolígrafs, paper per a fotocopiadores, subcarpetes o arxivadors. Com podem veure el paper i el relacionat amb ell continua sent el que més s'embeni a pesar que estem en plena era digital.

MercaMaterial

La botiga www.mercamaterial.es és una web que s'assembla molt a les anteriors i que també està pensada, sobretot, a un públic professional que necessita grans quantitats de materials per a les oficines.

Amb la finalitat de fer la llista de la compra podem navegar a través de les seves categories, o millor encara consultar els seus catàlegs especialitzats en PDF en els quals veurem tot el que embenin i els articles nous que han anat traient les marques durant aquest any.

Quan fem la compra hem de fixar-nos bé en la seva secció "Productes amb Regal Directe", ja que per l'adquisició de determinats productes ens donaran descomptes directes o ens faran regals relacionats amb allò que hem adquirit. Per exemple, en comprar una enquadernadora d'una marca en concret, la botiga ens obsequia amb unes alicates d'enquadernació.

Aquesta llista de regals és molt àmplia, de manera que convé mirar-la abans de fer la comanda, perquè podem aprofitar per a comprar material a preus encara més baixos.

Les papereries en línia estan més que consolidades i tant els particulars com les empreses fan les seves compres en elles de manera regular, evitant haver de carregar amb materials que poden ser molt pesats (com les caixes de folis) i rebent la comanda de manera còmoda a casa o en l'oficina.