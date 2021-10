Psicòlegs en línia: la millor alternativa per la teva salut mental

Fa alguns anys era molt difícil considerar la teràpia en línia, no obstant això, amb l'avanç de la tecnologia i la massificació d'Internet, cada vegada més persones recorren als serveis professionals de psicòlegs en línia per la seva conveniència i múltiples avantatges.

En un món tan competitiu com l'actual, és molt comú sofrir alts nivells d'ansietat i estrès, que si no es tracten, poden derivar en depressió. De fet, l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que la depressió és la principal causa d'incapacitat laboral a tot el món.

Davant aquest panorama, milers de persones han començat a prendre's de debò la seva salut mental, per la qual cosa han apostat per la teràpia que ofereixen els millors psicòlegs en línia. Les consultes en línia de professionals de la salut mental són tan eficients com la teràpia física convencional i, el millor, és que s'adapta a les noves necessitats i hàbits de milions de persones.

Per què contractar els serveis de psicòlegs en línia?

Fins fa poc, per a començar a treballar en la seva salut mental, era necessari que els pacients i psicòlegs compartissin la mateixa habitació. L'avanç de la tecnologia ha demostrat que és possible dedicar temps a l'estabilitat emocional i mental des de casa, de la mà de psicòlegs en línia altament qualificats.

Si bé encara algunes persones tenen uns certs dubtes sobre l'eficàcia de la teràpia en línia, aquest tipus d'atenció mèdica continua guanyant cada vegada més adeptes, a causa dels seus nombrosos avantatges i beneficis.

A continuació es presenta una breu llista amb algunes de les principals raons per les quals contractar els serveis de psicòlegs en línia és una bona manera de gaudir d'una millor salut mental.

Major conveniència

Una de les principals raons per les quals un creixent percentatge de la població tria als psicòlegs en línia és perquè la seva teràpia s'ajusta a les necessitats de cada pacient. Les persones que contracten els serveis de psicòlegs professionals, com els que es poden trobar en Pensaments, poden seleccionar el mètode de comunicació que millor els sembli, sigui xat en directe o videotrucada, entre altres, així com poden acordar el dia de la consulta que s'adapti als horaris del pacient.

Estalvi de temps

Actualment, cada minut compta, i els qui breguen amb els compromisos laborals, les reunions socials i la vida familiar, entenen que dedicar algunes hores per a anar fins al consultori del seu psicòleg i tornar a casa no és una bona opció.

A través de la teràpia que ofereixen els millors psicòlegs en línia, els pacients no han de preocupar-se per recórrer llargues distàncies o malgastar algunes hores en el trànsit. Per a accedir a l'atenció mèdica de qualitat que brinden aquests professionals de la salut mental, només és necessari connectar-se a Internet per a iniciar la sessió.

Major comoditat

Un important número de les persones que assisteixen a teràpia presencial, afirmen que a vegades, poden sentir-se incòmodes i poc a gust en conversar sobre els seus problemes en un ambient aliè amb el qual no se senten familiaritzats. Per part seva, els serveis professionals que brinden els psicòlegs en línia, permeten que els pacients puguin avançar en les seves teràpies des de la comoditat i la intimitat de la llar o l'oficina.

Alta confidencialitat

Finalment, però no menys important, l'assessorament psicològic en línia també segueix les regles de la protecció de dades de la teràpia presencial, per la qual cosa es respecta la privacitat de cada persona. Els pacients estan segurs que les seves converses i les dades que revelin a través d'una sessió en línia, es mantindran en una estricta confidencialitat.

La salut mental és tan important com la salut física. Per sort, amb els serveis professionals que ofereixen els millors psicòlegs en línia serà possible gaudir d'estabilitat mental i una major qualitat de vida, la qual cosa tindrà un efecte positiu en les relacions interpersonals, així com permetrà una major productivitat i rendiment en l'àmbit laboral.