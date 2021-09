Navegar en flotilla és una experiència que cada dia suma més adeptes. Per a tots aquells amants de l'ambient nàutic als quals els agradi navegar i socialitzar a la mateixa vegada, o conèixer a gent interessant, és una activitat que no poden passar per alt.

Quan parlem de navegar en flotilla ens referim al lloguer d'un veler en companyia d'embarcacions de les mateixes característiques, podent oscil·lar els mateixos entre un número de 3 a 8. Dins d'aquesta flotilla, ens trobem amb un veler amb tripulació reduïda que exercirà de líder, organitzant i solucionant qualsevol problema que pugui aparèixer.

Navegar en flotilla a Menorca

Un dels destins on val més la pena fer aquesta activitat, per les seves aigües, paisatges i inconfusible bellesa, és a l'illa de Menorca. Navegar en flotilla a Menorca és una experiència única i irrepetible, ja que l'illa compta amb innombrables cales amagades que permeten el fondeig de diferents velers que gaudeixin de navegar en flotilla.

Llogar veler amb patró a Menorca

En la majoria dels casos, les persones aficionades a navegar en flotilla no solen tenir titulació esportiva per a poder llogar per si mateixos una embarcació. Per això, una de les millors opcions per a poder gaudir d'aquesta experiència és llogar veler amb patró a Menorca. D'aquesta manera podem gaudir la navegació sense preocupar-nos de cap eventualitat que pugui sorgir, ja que estem sota la responsabilitat d'un patró experimentat. Un veler, en tenir un espai exterior més reduït que una gran embarcació, és perfecte per a tenir una experiència més íntima.

Llogar catamarà a Menorca, una altra de les opcions més sol·licitades

La principal diferència entre un veler i un catamarà la podem trobar en el casc. Els catamarans presenten un casc doble, a diferència dels velers que solen ser d'un únic casc. Quant a l'experiència d'usuari, també cal destacar que, si decidim llogar catamarà amb patró a Menorca, tindrem un espai exterior bastant més ampli, per tant, si la nostra idea és ajuntar-nos un grup bastant ampli de persones (com per exemple a l'hora de realitzar una festa o esdeveniment) és l'opció ideal.

Xàrter nàutic a Menorca, una altra opció fantàstica de navegació

Quant al xàrter nàutic, és una opció amb tendència a l'alça a les illes Balears; llogar un xàrter nàutic a Menorca s'està convertint en l'opció preferida per grups formats per dues famílies o per quatre parelles, en ser embarcacions amb més espai per a gaudir de l'experiència.

La navegació a Menorca, assegurada gràcies a la seva gran oferta

La navegació a Menorca continua sent una tendència que cada dia creix més, i un dels factors més importants en aquesta dinàmica és, sens dubte, la gran diversitat d'oferta que l'illa de Menorca presenta. Ja sigui l'elecció de navegar en flotilla a Menorca, com si desitgem navegar de manera individual o acompanyats per la nostra parella o un grup de familiars o amics, l'illa de Menorca ofereix tota mena d'embarcacions per a fer d'aquesta experiència una mica inoblidable. T'animes a provar?