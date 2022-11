[VÍDEO] Les obres del primer tram del tramvia de Palma s'iniciaran l'any 2023

Dijous passat la presidenta Armengol i la ministra Sánchez varen signar, en presència del batle de Palma, Jose Hila, el protocol per a la posada en marxa del Trambadia. Es compromet així el pagament del primer tram del projecte del tramvia de Palma, amb un pressupost aproximat de 185 milions d'euros.

Els barris de Palma pels quals passarà el Trambadia suposen que una població d'uns 80 mil habitants disposaran d'un mitjà de transport públic de màxima qualitat, per a acudir a treballar, al centre de salut, al col·legi, a l'aeroport o a la plaça d'Espanya, connectant amb els barris de Foners, Nou Llevant, El Molinar, Es Coll d’en Rabassa o Can Pastilla.

Per al batle de Palma, José Hila, la nostra ciutat, la vuitena de l'Estat, necessitava i mereix un transport modern d'alta capacitat, respectuós amb el medi ambient, que connecti els barris i «molts veïns em pregunten, no ja si el tramvia és necessari per a Palma, perquè això tenen clar que sí, sinó si aquesta vegada serà veritat després d'escoltar-ho tants anys. Doncs bé, és veritat, el somni s'ha convertir per fi en realitat».

I és que el Govern dels Illes Balears ha aprovat el projecte bàsic del Trambadia, que després de la seva publicació en el BOIB, és quan ja s'obrirà el corresponent termini d'exposició pública i el període d'al·legacions. La ciutadania té a partir de llavors la possibilitat de consultar el projecte i estar informats en la web trambadia.org.

Està previst que les obres puguin començar en 2023, amb un termini d'execució de quaranta mesos. Aquest primer tram tendrà 10,5 km de trajecte, amb 16 parades entre la plaça Espanya i l'Aeroport. Connectarà els barris del Llevant de Palma amb el centre i també donarà servei al barri de Nou Llevant, on estan previstos projectes d'innovació lligats a la recerca, la cultura i les noves tecnologies. Millorarà la connexió amb l'aeroport, la zona litoral i el centre, i impulsarà la mobilitat i connectivitat de residents i visitants.

La posada en marxa del Trambadia transformarà els carrers al seu pas, i les farà més amables per als vianants. S'impulsarà amb energia elèctrica, la qual cosa reduirà de forma molt significativa les emissions contaminants i el renou a la ciutat. A més, millorarà la mobilitat i connectivitat de les persones, amb una freqüència de pas de 10 minuts i un temps de trajecte previst d'uns 30 minuts de l'inici al final de la línia.

En paral·lel, des de la Conselleria de Mobilitat es continua treballant amb la tramitació dels projectes dels trams 2 i 3, Platja de Palma i Son Espases, que completaran així el traçat del tramvia.