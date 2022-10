L'Ajuntament programa vuit jornades de sembres populars aquesta tardor

L'Ajuntament de Palma ha programat fins a vuit jornades de sembres populars obertes a la ciutadania i entitats. Aquestes jornades, que es duen a terme en parcs als patis d'alguns col·legis, permeten sumar nous arbres en punts com el parc Wi-fi, el parc de Son Puig de Dalt o els Col·legis Marià Aguiló i Germans Garcia Peñaranda.

Es tracta d'una activitat familiar que comença entorn de les 10 del matí i que es planifica sembrant les espècies d'arbre més adequades per a cada espai. Les persones o entitats interessades a participar poden apuntar-se enviant un correu electrònic a mesaarbre@palma.cat.

S'han planificat també sembres els pròxims dies 30 d'octubre (Son Puig de Dalt), 13 de novembre (Son Peretó), 27 de novembre (parc de Son Dameto), 4 de desembre (parc de la Mar) i 18 de desembre (espai lliure públic situat al carrer Aragó, 269).

Aquestes sembres populars tenen com a objectiu involucrar a entitats veïnals i ciutadania en l'Objectiu 10.000 que suposa haver sembrat 10.000 arbres nous en diferents punts de Palma com una de les accions per a combatre el canvi climàtic.

En aquest sentit, enguany la Mesa de l'Arbre, que aglutina tècnics municipals de l'àrea d'Infraestructures i Accessibilitat, experts, entitats veïnals, col·legis professionals i altres col·lectius, ha anunciat que en aquests pròxims mesos es plantaran uns 2.550 arbres nous que permetran que s'aconsegueixi la xifra de 11.000 arbres sembrats en els últims anys, i se superi, d'aquesta manera, l'Objectiu 10.000.

• Més informació sobre les sembres: https://10000arbres.com/