Nova campanya de vals per fomentar el consum al comerç local

L’Ajuntament de Palma, a través de PalmaActiva, ha posat en marxa una nova edició de la campanya de vals de descompte per fomentar el consum al comerç local. En aquesta ocasió el seu pressupost és de gairebé 2 milions d’euros, posant a l’abast de la ciutadania 96.164 vals de descompte. És la campanya de vals comercials amb major dotació engegada fins al moment a Balears i s’estima que implicarà un important impacte econòmic per als 312 establiments que s’hi han adherit.

La iniciativa, que va arrencar el passat 11 d’octubre, es perllongarà fins al 20 de novembre i suposarà un descompte directe de 20 euros si es fa una despesa mínima de 35 euros als comerços que hi participen.

Cada ciutadà, a més, disposarà d'un màxim de 8 vals, això són quatre més que a l’anterior edició i, per tant, el descompte per persona pot arribar a ser de 160 euros. Aquesta és una de les novetats, però no l’única. Per a la present edició s’hi ha ampliat el tipus de comerç, afegint establiments de serveis com són centres d’estètica, tallers mecànics o tractaments de fisioteràpia i ortodòncia, entre d’altres.

Tot amb l’objectiu d’afavorir les compres al petit comerç de la ciutat, alhora que es beneficia a la ciutadania. Mostra d’això són els resultats obtinguts el primer dia de campanya: en tan sols cinc hores es bescanviaren més de 16.000 vals i 72 establiments els exhauriren. El 20 d’octubre i el 3 de novembre es tornaran a reposar els vals a tots aquells establiments que s’hi hagin quedat sense per tal de donar noves oportunitats a la ciutadania que no s’hagi beneficiat encara.

Recordam que no fa falta descarregar-se prèviament els vals, aquests se sol·liciten directament en els mateixos establiments comercials adherits. Tan sols cal ser major de 16 anys i mostrar el DNI o NIE en el moment de la compra.