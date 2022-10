La Biennal de Pensament convertirà Palma en una gran àgora de debat ciutadà

Del 10 i fins el 16 d’octubre se celebrarà la Biennal de Pensament de Palma. Aquest festival es durà a terme de manera simultània a les ciutats de Barcelona i València.

Les tres capitals mediterrànies han teixit una aliança estratègica a favor del pensament i de la cultura, amb tres edicions d’un mateix esdeveniment. Palma s’uneix a Barcelona i València en el repte de crear espais conjunts de debat entre experts i ciutadania per configurar les nostres ciutats dins un futur incert.

La programació de la Biennal ofereix un amplíssim ventall d’oportunitats que converteixen la capital de Mallorca en una gran àgora del pensament profund, que sortirà dels seus refugis per debatre amb la ciutadania a peu de carrer els reptes de futur que vivim des de diferents òptiques. La Biennal es presenta amb l’objectiu de crear espais que afavoreixin el diàleg entre especialistes i ciutadania, mitjançant formats com taules rodones, debats, conferències i activitats artístiques.

La Biennal comptarà amb noms tan destacats com el de l'activista russa María Vladimirovna Aliójina, coneguda com a Masha, membre de l'anti-putinista grup de punk rock Pussy Riot, el destacat filòsof polonès Adam Przeworski o l’escripota Sofia Oksanen

La Biennal de Pensament de Palma també comptarà amb una residència de pensament: la FaberLlull Palma. La seva creació respon a la necessitat de pensar la ciutat amb persones vinculades amb la transformació urbana perquè aportin la seva visió, compartint eines i els seus coneixements amb diferents equips locals. Així la FaberLlull Palma esdevindrà en una punt de trobada entre ciutadania, entitats locals i mediadors , investigadors socials o urbanistes.

La Biennal de Pensament de Palma és també un projecte de ciutat, on institucions i entitats locals aporten programacions pròpies. Entitats i institucions com la UIB, el Museu Fundación Juan March, la Fundació Miró, la Fundació CICOP o El Casal Solleric programaran esdeveniments dins el programa de la Biennal

'Projectar la ciutat en un futur incert' és el subtítol de la Biennal de Pensament de Palma, on s’ha preparat una proposta per reflexionar sobre els reptes que es dibuixen a partir del nou Pla General. La Regidoria de Cultura i Benestar Social, que encapçala el tinent de batle Antoni Noguera, considera el disseny del nou Pla General marcarà quina ha de ser la Palma del futur i la Biennal de Pensament 2022 treballa, juntament amb entitats, ciutadania i persones que han profunditzat en aquests temes, damunt quins i com han de ser aquests canvis

Més informació i programa complet de la Biennal del Pensament en el següent enllaç: https://www.palmacultura.cat/ficha.php?Cod_not=10239